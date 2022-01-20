Обувной ритейлер OR Group допустил технический дефолт по облигациям

OR Group— российская обувная сеть со штаб-квартирой в Новосибирске. Группа занимается розничной и оптовой торговлей обувью и одеждой под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra, «Пешеход», S-TEP, All.Go и Snow Guard, франчайзингом и производством обуви на фабрике в Новосибирске. На 30 июня 2021 г. сеть OR Group насчитывала 809 магазинов в 319 городах России (за год их число уменьшилось на 50 штук). Основной владелец (50%) и гендиректор «Обуви России» — Антон Титов, остальные 50% акционерного капитала компании находятся в свободном обращении.