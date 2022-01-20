«Сбер» выкупит собственные акции на сумму до 50 млрд рублей
Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк КИБ» в течение 2022-2025 гг. купит акции Сбербанка на сумму до 50 млрд руб., чтобы предоставить их сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы Московской биржи. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО Сбербанк», — сказано в сообщении.
«Сбер» запустил программу мотивации в 2021 г. В конце года начался ее первый цикл. В рамках него «Сбер» использует уже имеющиеся у него акции. Их предоставят более чем 1000 ключевых сотрудников.
По данным Московской биржи, на открытии сегодняшних торгов одна акция «Сбера» стоила 244,17 руб. К 21.00 мск она подорожала до 257,28 руб. При этом акции банка дешевеют с 11 октября прошлого года. В тот день они достигали исторического максимума в 388,11 руб.
Привилегированная акция «Сбера» на открытии торгов 20 января стоила 236,83 руб. за штуку. К 21.00 мск она достигла 245,5 руб. Эти бумаги также дешевеют уже несколько месяцев. На максимуме 11 октября привилегированная акция стоила 357 руб.