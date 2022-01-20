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«Сбер» выкупит собственные акции на сумму до 50 млрд рублей

Ведомости

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк КИБ» в течение 2022-2025 гг. купит акции Сбербанка на сумму до 50 млрд руб., чтобы предоставить их сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы Московской биржи. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО Сбербанк», — сказано в сообщении.

«Сбер» запустил программу мотивации в 2021 г. В конце года начался ее первый цикл. В рамках него «Сбер» использует уже имеющиеся у него акции. Их предоставят более чем 1000 ключевых сотрудников.

По данным Московской биржи, на открытии сегодняшних торгов одна акция «Сбера» стоила 244,17 руб. К 21.00 мск она подорожала до 257,28 руб. При этом акции банка дешевеют с 11 октября прошлого года. В тот день они достигали исторического максимума в 388,11 руб.

Привилегированная акция «Сбера» на открытии торгов 20 января стоила 236,83 руб. за штуку. К 21.00 мск она достигла 245,5 руб. Эти бумаги также дешевеют уже несколько месяцев. На максимуме 11 октября привилегированная акция стоила 357 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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