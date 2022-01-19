Почему акции Сбербанка рухнули на 38% и стоит ли их покупать

Сбербанк, «Яндекс», TCS Group, Ozon упали в большей степени, потому что банки и технологические компании – любимчики инвесторов, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин: они были в перевесе у международных инвесторов, более того, множество американских инвесторов держали акции Сбербанка (около 44% держателей акций – иностранные юридические лица). А санкционная риторика о возможных санкциях против банков и постоянное нагнетание геополитической обстановки приводит к тому, что инвесторы не хотят ждать изменений. При этом фундаментальных факторов для такого обвала нет, считает эксперт: показатели бизнеса и прибыли высокие, а что касается самих санкционных рисков, то до сих пор до конкретных действий не дошло.