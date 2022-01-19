Почему акции Сбербанка рухнули на 38% и стоит ли их покупать

Почему акции Сбербанка рухнули на 38% и стоит ли их покупатьGoldman Sachs верит в их более чем двукратный рост до конца года
Акции Сбербанка после начавшейся в октябре волатильности потеряли больше трети своей стоимости, но аналитики верят в их сильный рост на горизонте года: в Goldman Sachs подтвердили свою декабрьскую целевую цену бумаг в 530 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает увеличение стоимости в 2,3 раза от цены закрытия 18 января (231 руб.).
Рынок (на закрытие 14 января) оценивает показатель COE (cost of equity, стоимость акционерного капитала) Сбербанка в 24-25%, что соответствует пиковым уровня марта 2020 г., когда рынки падали из-за начала распространения коронавируса, и декабря 2014 г. – на фоне политического кризиса на Украине, говорится в отчете Goldman Sachs. Бумаги «Сбера» торгуются с коэффициентом P/E (цена / прибыль на акцию) 4,5x на следующие 12 месяцев по сравнению со средним значением 6x за последние 10 лет. Рыночная оценка стоимости госбанка также меньше балансовой – мультипликатор P/B (цена / балансовая стоимость) равен 0,8-0,9х, что значит недооцененность акций банка, говорится в обзоре.
В Goldman Sachs отмечают неоправданный разрыв между текущими уровнями оценки Сбербанка и его операционными показателями, пишет аналитик инвестбанка Михаил Бутков: к примеру, показатель возврата на капитал (ROE) Сбербанка в 2021 г. составил 25%, тогда как за последние 10 лет он был в среднем на уровне 20%. В 2021 г. госбанк (пока он отчитался по РСБУ) заработал рекордную прибыль – 1,2 трлн руб.
Почему так сильно упали бумаги
Индекс Мосбиржи начал снижаться с середины октября – по итогам торгов 18 января он потерял более 22%. Среди голубых фишек с этого времени бумаги Сбербанка потеряли более 38%, TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») – 34%, «Яндекса» – 32%. Бумаги Ozon потеряли половину своей стоимости и стоили 1654 руб. за штуку по итогам 18 января. Бумаги сырьевых компаний – «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти» – пострадали в меньшей степени, упав на 19,8%, 15,3% и 7,3% соответственно.
Сбербанк, «Яндекс», TCS Group, Ozon упали в большей степени, потому что банки и технологические компании – любимчики инвесторов, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин: они были в перевесе у международных инвесторов, более того, множество американских инвесторов держали акции Сбербанка (около 44% держателей акций – иностранные юридические лица). А санкционная риторика о возможных санкциях против банков и постоянное нагнетание геополитической обстановки приводит к тому, что инвесторы не хотят ждать изменений. При этом фундаментальных факторов для такого обвала нет, считает эксперт: показатели бизнеса и прибыли высокие, а что касается самих санкционных рисков, то до сих пор до конкретных действий не дошло.
Акции падают не только из-за роста геополитических рисков (при том, что банк рассматривается как прокси на российский рынок), а также из-за инфляционного давления и ужесточения монетарной политики как ФРС, так и российским ЦБ, что потенциально увеличивает стоимость капитала, говорят аналитики «ВТБ капитала» Светлана Асланова и Михаил Шлемов. При этом снижение цены увеличивает привлекательность акций Сбербанка, несмотря на возросшие риски для банков. В «ВТБ капитале» видят риски продолжения волатильности на рынках, учитывая геополитическую обстановку и высокую инфляцию.
Бумаги «Газпрома», «Роснефти» и других сырьевых компаний упали не так сильно: их поддерживает дешевеющий рубль на фоне дорожающей нефти и исключительно высокие дивиденды, говорит Ганелин.
Вера в сильные показатели
Аналитики Goldman Sachs верят в двукратный рост акций Сбербанка по нескольким причинам. Во-первых, годовые темпы роста операционной прибыли в 2022-2023 гг. будут на уровне 8% против 5% в 2017-2020 гг. при поддержке кредитования (особенно благодаря быстрым темпам роста розницы на 10-12%), комиссионных доходов (на фоне увеличения цифровой транзакционной активности) и контроля затрат, прогнозируют в Goldman Sachs. В инвестбанке ожидают чистую прибыль «Сбера» по итогам 2022 г. на уровне 1,27 трлн руб., а в 2023 г. – 1,34 трлн руб.
Второй аспект – высокое качество активов со стоимостью риска 0,8% в 2022 г. и показателем NPL (просроченные ссуды) ниже допандемийных. Чистая процентная маржа в 2022-2023 гг. будет около 5,3-5,2%.
Еще одна причина – высокая достаточность капитала на уровне 14% (у самого «Сбера» прогноз ниже – 13-12,5%) в ближайшие два года, что позволит выплачивать более 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Доходность от них в Goldman Sachs оценивают в 12%.
Оснований для пересмотра целевой цены акций Сбербанка в «Атоне» пока не видят: текущая оценка стоимости бумаги – 400 руб. (+73% относительно цены закрытия 18 января). Прогнозы аналитиков обычно не учитывают текущую повышенную премию за риск, а с точки зрения бизнеса и стратегии у Сбербанка все в порядке, объясняет Ганелин.
Целевая стоимость бумаг «Сбера» у Goldman Sachs одна из самых высоких. Выше только у J.P. Morgan – 558 руб. (+141%). У «ВТБ капитала» целевая цена акций «Сбера» 450 руб. (+85%), меньше всего потенциал роста у Bank of America — 395 руб. (+71%) и Sova Capital – 393 руб. (+70%).