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Фондовый рынок падает третий день подряд: что делать инвестору

Коэффициент «цена/прибыль» сопоставим по значениям с разгаром пандемии в 2020 году
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

На российском фондовом рынке продолжаются распродажи на фоне геополитической неопределенности: 17 января индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1% (3560 пунктов), его аналог в долларовом выражении – индекс РТС – на 0,73% (1475 пунктов). Инвесторы активно выходят из российских бумаг с четверга, т. е. уже третью торговую сессию подряд. Тогда, на фоне новостей о провале переговоров о гарантиях безопасности с НАТО, рынок зафиксировал сильнейшее снижение с весны 2020 г. (тогда падение было глобальным – из-за распространения коронавируса активы дешевели по всему миру).

Российская валюта к вечеру немного укрепилась, хотя в течение дня падала: доллар к моменту закрытия торгов стоил 76 руб. (минус 0,20 коп.), евро – 86,5 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных