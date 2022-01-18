Фондовый рынок падает третий день подряд: что делать инвестору

Фондовый рынок падает третий день подряд: что делать инвесторуКоэффициент «цена/прибыль» сопоставим по значениям с разгаром пандемии в 2020 году
На российском фондовом рынке продолжаются распродажи на фоне геополитической неопределенности: 17 января индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1% (3560 пунктов), его аналог в долларовом выражении – индекс РТС – на 0,73% (1475 пунктов). Инвесторы активно выходят из российских бумаг с четверга, т. е. уже третью торговую сессию подряд. Тогда, на фоне новостей о провале переговоров о гарантиях безопасности с НАТО, рынок зафиксировал сильнейшее снижение с весны 2020 г. (тогда падение было глобальным – из-за распространения коронавируса активы дешевели по всему миру).
Российская валюта к вечеру немного укрепилась, хотя в течение дня падала: доллар к моменту закрытия торгов стоил 76 руб. (минус 0,20 коп.), евро – 86,5 руб.
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