Фондовый рынок падает третий день подряд: что делать инвестору

На российском фондовом рынке продолжаются распродажи на фоне геополитической неопределенности: 17 января индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1% (3560 пунктов), его аналог в долларовом выражении – индекс РТС – на 0,73% (1475 пунктов). Инвесторы активно выходят из российских бумаг с четверга, т. е. уже третью торговую сессию подряд. Тогда, на фоне новостей о провале переговоров о гарантиях безопасности с НАТО, рынок зафиксировал сильнейшее снижение с весны 2020 г. (тогда падение было глобальным – из-за распространения коронавируса активы дешевели по всему миру).