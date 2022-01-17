Российский фондовый рынок вновь падает

Сейчас складывается ситуация, когда редко кто может быть уверен в какой-то конкретной динамике рынка, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Индекс Мосбиржи главным образом движим геополитическим фоном. А если быть точнее, то участников рынка смущает фактор неопределенности, считает эксперт: инвесторы не понимают, какие следующие шаги предпримут Россия и западные страны, будет ли продолжение диалога и переговоров, что будет с угрозами санкций и т. д. Все это мешает формированию полноценного восходящего тренда на российском рынке акций, говорит Карпунин: инвесторам необходима хотя какая-то определенность в ближайшем будущем.