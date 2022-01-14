Российский фондовый рынок завершил первую рабочую неделю падением

Российский фондовый рынок завершил первую рабочую неделю падениемСреди основных причин – геополитика и риск эскалации конфликта
После сильнейших с весны 2020 г. распродаж в четверг, 13 января, российский фондовый рынок продолжил снижаться и на следующий день, 14 января. Индекс Мосбиржи в течение дня падал на 3,5%, его долларовый аналог РТС – почти на 5%. По итогам основных торгов индексы немного скорректировались и завершили неделю падением на 2%.
Доллар в течение дня достигал почти 77 руб., евро торговался выше 88 руб. К 19:30 мск американская валюта стоит 76,3 руб., евро снизился до 87,2 руб.
Сильнее всего потеряли бумаги технологических компаний и банков. Расписки VK падали в течение дня на 12% (к вечерней торговой сессии падение составило 10,7%), бумаги «Яндекса» – на 9,8% (5,6%), Ozon – на 8,33% (6,8%). Бумаги Сбербанка снижались на 8,3% (6,6%), головной компании «Тинькофф банка» TCS Group – на 8% (6,1%).
Неспокойно и на мировых площадках. Промышленный индекс Dow Jones падает на 0,65%, S&P 500 – на 0,36%, индекс технологических компаний NASDAQ снижается на 0,03, немецкий DAX и Euro Stoxx 50 падают на 1%, французский CAC – на 0,8%.
Индекс Мосбиржи достигал в течение дня 10-месячного минимума, прежде чем ближе к вечеру несколько отыграть потери благодаря появлению спроса на бумаги «Газпрома», «Яндекса» и «Норникеля», говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
Причины падения рынка те же, что и 13 января: провал на переговорах России с НАТО и США, которые проходили 10, 12 и 13 января. Позиция России такова: нерасширение НАТО на восток (в частности, отказ от идеи когда-либо принять в альянс Грузию и Украину), возвращение вооруженных сил блока на позиции 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО и неразмещение у российских границ ударных вооружений.
Переговоры завершились не столько без прорыва, которого особенно никто и не ждал, сколько риском взаимной эскалации и потенциальным наращиванием напряженности, отмечает Шульгин. Рынок с опасением воспринял комментарии пресс–секретаря президента Дмитрия Пескова, который отметил, что предложенные накануне американскими сенаторами санкции против руководства России можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. В то же время замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что отказ Вашингтона от ключевых требований в области безопасности (отказ обещать, что Украина не будет членом НАТО) завел переговоры в тупик.
Это заставляет инвесторов делать ставку на то, что поводов для введения в отношении России новых жестких санкций будет предостаточно, поэтому рестрикции раньше или позже будут применены, говорит Шульгин. Подобного рода опасения вылились в распродажу на российском фондовом и долговом рынке, а также оказали давление на рубль.
Сырьевые бумаги падают меньше («Газпром» – на 1,6%, «Роснефть» – на 0,59%, «Лукойл» – на 0,87%), поскольку нефтегазовая промышленность находится в более выгодных условиях на фоне девальвации рубля, объясняет старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин: инвесторы не спешат избавляться от бумаг «Газпрома» в связи с высокими ценами на газ, но охотно распродают акции Сбербанка, столь популярного у иностранных инвесторов. Причина скорее не в реальности санкционных мер – инвесторы не хотят ждать конкретных фактов, они хотят исключить любые риски, заключил Ганелин.
Бумаги IT-сектора падают не только на геополитике, но и на фоне глобальной коррекции в IT-секторе, отмечает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров.
Кроме санкций поведение инвесторов в пятницу определялось ростом цен на нефть, а также длинным уик-эндом в США, так как в понедельник празднуется День Мартина Лютера Кинга, говорит Шульгин. На старте новой торговой недели распродажа на российском рынке может взять паузу как раз из–за низкой активности западных (преимущественно) инвесторов, но в целом на следующей неделе давление продаж может сохраниться, считает эксперт. Стабилизировать рынок могут помочь компании нефтегазового сектора на фоне ралли цен на нефть. Реакция рынка чрезмерно эмоциональна на данном этапе, учитывая отсутствие какой-либо конкретики в информационном поле, считает Ганелин: в понедельник, если не появится новых новостей и комментариев со стороны обеих сторон, возможны стабилизация и отскок.
Рубль по-прежнему обладает достаточно большим запасом прочности, что защитит его от сильной просадки, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. Фундаментально российская валюта продолжает получать существенную поддержку от роста мировых цен. При этом, если их динамика в нефтегазовом секторе не играет особо сильной роли (львиная доля притока валюты уходит с интервенциями), то в ненефтегазовых отраслях цены остаются на максимумах, а по отдельным позициям (например никель, алюминий и пр.) продолжают расти, говорится в обзоре. В крайнем случае у ЦБ есть возможность приостановить покупки валюты на открытом рынке – с учетом того, что их объем сейчас находится вблизи многолетних максимумов (около $8 млрд в месяц), это могло бы существенно нивелировать спекулятивный отток. Наконец, резюмируют аналитики банка, не стоит забывать о факторе ужесточения политики ЦБ – регулятор и раньше не был настроен на мягкость, а текущая ситуация может даже послужить триггером для более сильного повышения ключевой ставки.
Что касается ОФЗ, то, судя по динамике 13 и 14 января (сегмент старых бумаг с фиксированными купонами потерял в цене 2%, «санкционные» бумаги – 3%), происходит выход нерезидентов из бумаг из-за риска введения санкций против вторичного госдолга, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Даже если это коснется только нового долга, то активность нерезидентов в старых выпусках будет также, по–видимому, носить ограниченный характер.
Но уже сейчас доходность однолетней ОФЗ достигла 9,4%. То есть рынок уже заложил повышение ключевой ставки на 1 п. п. (до 9,5%) от текущего уровня. Это является определенным ограничителем для дальнейшего роста доходностей, считает Ковалев.