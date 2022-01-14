Российский фондовый рынок завершил первую рабочую неделю падением

Рубль по-прежнему обладает достаточно большим запасом прочности, что защитит его от сильной просадки, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. Фундаментально российская валюта продолжает получать существенную поддержку от роста мировых цен. При этом, если их динамика в нефтегазовом секторе не играет особо сильной роли (львиная доля притока валюты уходит с интервенциями), то в ненефтегазовых отраслях цены остаются на максимумах, а по отдельным позициям (например никель, алюминий и пр.) продолжают расти, говорится в обзоре. В крайнем случае у ЦБ есть возможность приостановить покупки валюты на открытом рынке – с учетом того, что их объем сейчас находится вблизи многолетних максимумов (около $8 млрд в месяц), это могло бы существенно нивелировать спекулятивный отток. Наконец, резюмируют аналитики банка, не стоит забывать о факторе ужесточения политики ЦБ – регулятор и раньше не был настроен на мягкость, а текущая ситуация может даже послужить триггером для более сильного повышения ключевой ставки.