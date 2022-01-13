Черный четверг: переговоры России с НАТО обвалили фондовый рынок

Все рублевые активы падают из-за заявления российской стороны о том, что в Москве не видят оснований для проведения с США в ближайшее время нового раунда переговоров по гарантиям безопасности, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Правда, сильных панических настроений не наблюдается – инвесторы надеются, что очередное геополитическое обострение сойдет на нет, как это было уже не раз. К тому же глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ждет письменной реакции США и НАТО на свои предложения в сфере безопасности, от этого будут зависеть дальнейшие шаги российской стороны в этом направлении, резюмирует эксперт.