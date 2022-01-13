Черный четверг: переговоры России с НАТО обвалили фондовый рынок

Черный четверг: переговоры России с НАТО обвалили фондовый рынокИндексы РТС и Мосбиржи находятся на уровнях мая 2021 года
Заявления российской стороны о неудачных итогах переговоров с НАТО застали инвесторов врасплох: 13 января они распродавали российские активы. Индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии рухнул на 4% (3674 пункта), а его долларовый аналог РТС – на 6% (1516 пунктов). Оба индекса сейчас находятся на уровнях мая 2021 г. Доллар стоит на 1,7 руб. дороже закрытия 12 января – 76,4 руб. (рост на 2,2% к закрытию), евро дорожает на 2,1 руб. (+2,4%) и торгуется по 87,6 руб.
Индекс голубых фишек теряет 4,25%. Подешевели акции как промышленных и нефтегазовых российских компаний, так и акции банков, ритейлеров. Больше всего теряют в цене бумаги головной компании «Тинькофф банка» TCS Group (6,5%) и Сбербанка (6,3%), на 4,7-6% падают бумаги «Магнита», «Сургутнефтегаза» и «Норникеля».
Бумаги российских компаний на Лондонской бирже также дешевеют.
«Газпром» теряет 2,84% ($8,96), «Газпром нефть» – 0,28% ($35,73). Бумаги НЛМК падают на 1,35% до $29,2. Глобальные депозитарные расписки «Лукойла», которые в 15.00 мск выросли на 1,66%, к 18.00 мск уже потеряли 2,66% цены ($89,81). Та же судьба ждала и бумаги «Роснефти»: прибавив 1,87% до $8,14 за бумагу к 15.00, они подешевели на 3,32% к 18.00. Рост расписок «Северстали» ($21) на 0,85% завершился падением на 1,23% ($20,94).
Дешевеют и бумаги российских банков: ВТБ – на 5,11% ($1,23), Сбербанка – на 2,74% ($15), расписки TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк», падают на 1% ($81,25). Тренд на снижение также затронул ритейл: «Магнит» потерял в цене 4,77% ($14,21), «Лента» – 2,08% ($2,6), Х5 Group – 2,64% ($25,66).
Переговоры с НАТО
Переговоры между Россией и НАТО о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января – консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Позиция России такова: нерасширение НАТО на восток (в частности, отказ от идеи когда-либо принять в альянс Грузию и Украину), возвращение вооруженных сил блока на позиции 1997 г., когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО о неразмещении у российских границ ударных вооружений.
Итоги переговоров разочаровали российскую сторону. США и НАТО не хотят идти навстречу Москве ни по какому вопросу, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI 13 января. Позицию НАТО и США на данный момент Рябков охарактеризовал как «непробиваемую». Это вызывает тревогу, так как именно от решения данного вопроса зависят все остальные, отметил замминистра. 11 января постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс «не намерен откатываться назад» к границам 1997 г., писал ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по безопасности.
Последний этап переговоров также ни к чему не привел – российская сторона пока не получила «адекватной» реакции на свои предложения, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, добавив, что Россия разочарована реакцией Запада.
Все рублевые активы падают из-за заявления российской стороны о том, что в Москве не видят оснований для проведения с США в ближайшее время нового раунда переговоров по гарантиям безопасности, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Правда, сильных панических настроений не наблюдается – инвесторы надеются, что очередное геополитическое обострение сойдет на нет, как это было уже не раз. К тому же глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ждет письменной реакции США и НАТО на свои предложения в сфере безопасности, от этого будут зависеть дальнейшие шаги российской стороны в этом направлении, резюмирует эксперт.
12 января рынок полностью проигнорировал представленный американскими сенаторами новый пакет санкций против России на случай ее вторжения на территорию Украины. Скорее всего, вероятность подобного развития событий оценивалась инвесторами как минимальная, но сегодня они были вынуждены переоценить риски, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие брокер» Олег Сыроваткин.
Сенат США опубликовал проект закона о санкциях против России в поддержку Украины 12 января, его поддержала администрация президента Джо Байдена. В документе критерием введения санкций является уже не непосредственное вторжение российских войск на Украину, а ситуация, которую президент США оценит как «значительную военную эскалацию» со стороны России, направленную на свержение правительства Украины. Законопроект предполагает, в частности, что под ограничения могут попасть по выбору президента США не менее трех из 12 российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.
Что дальше
Основная масса игроков, не желающих брать на себя геополитические риски, уже успела продать российские активы, говорит Сыроваткин. Российский рынок акций остается очень дешевым относительно развивающихся и развитых аналогов, поэтому при прочих равных в брокере верят в роста индекса Мосбиржи к концу 2022 г. в область 4800 пунктов. «Иными словами, риски есть, но есть и очень высокая потенциальная доходность», – резюмирует эксперт.
Сейчас падение рублевых активов только набирает обороты, поэтому о какой-то серьезной коррекции говорить еще слишком рано, считает Бабин, ситуация может стабилизироваться, если появятся хотя бы признаки того, что геополитическая обстановка не будет дальше ухудшаться, а Россия и Запад встали на путь постепенного восстановления конструктивных взаимоотношений.
Что делать
Инвестору не стоит паниковать в текущей ситуации, говорит руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров. Скорее всего, текущая политическая ситуация не дойдет до критического сценария, а момент можно использовать для увеличения позиций в российских бумагах. Но надо быть готовым к тому, что деэскалация займет месяцы.
В «ВТБ мои инвестиции» отмечают сохранение фундаментальных факторов привлекательности российских акций (недооценка по сравнению с аналогами по мультипликаторам, высокая дивидендная доходность, рост прибыли на акцию) в условиях благоприятной конъюнктуры экспортных рынков, стабильной макроэкономической ситуации и существенного потенциала укрепления курса рубля, говорит инвестиционный стратег Станислав Клещев. Потенциальную доходность инвестиций в российский рынок акций в «ВТБ мои инвестиции» оценивают около 40% на горизонте 12 месяцев. Снижение геополитических и пандемийных рисков в ближайшие 2–3 месяца позволит реализовать имеющийся потенциал, резюмирует Клещев.
Пока лучше оставаться в стороне от рынка, считает Бабин. Покупать на дне опасно, поскольку кроме геополитических рисков для российского рынка существует угроза ужесточения монетарной политики ключевых центробанков, способного вызвать падение других рынков, в том числе сырьевого.