ЦБ возобновит выдачу льготных кредитов МСП с 24 января
ЦБ РФ с 24 января возобновит программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, говорится в сообщении регулятора.
В рамках этого механизма ЦБ будет предоставлять займы малому и среднему бизнесу до 31 марта 2022 г. включительно. Ожидается, что это решение поможет удовлетворить запросы предпринимателей на льготные кредиты, которые не были обработаны в конце 2021 г. в связи с высокой загрузкой.
Такой механизм поддержки МСП уже действовал в прошлом году, на эти цели ЦБ в октябре выделил 60 млрд руб. В рамках этого лимита уполномоченные банки привлекали кредиты ЦБ под поручительства «Корпорации МСП» по ставке 4% на срок до 1,5 лет. Условием для получения таких кредитов являлось предоставление банками с 1 ноября 2021 г. займов МСП из 28 пострадавших отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по ранее выданным им кредитам до уровня не выше 8,5%. Получить льготный кредит банки могли до 30 декабря.