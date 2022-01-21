ЦБ возобновит выдачу льготных кредитов МСП с 24 января

Такой механизм поддержки МСП уже действовал в прошлом году, на эти цели ЦБ в октябре выделил 60 млрд руб. В рамках этого лимита уполномоченные банки привлекали кредиты ЦБ под поручительства «Корпорации МСП» по ставке 4% на срок до 1,5 лет. Условием для получения таких кредитов являлось предоставление банками с 1 ноября 2021 г. займов МСП из 28 пострадавших отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по ранее выданным им кредитам до уровня не выше 8,5%. Получить льготный кредит банки могли до 30 декабря.