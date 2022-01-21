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ЦБ возобновит выдачу льготных кредитов МСП с 24 января

Ведомости

ЦБ РФ с 24 января возобновит программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, говорится в сообщении регулятора.

В рамках этого механизма ЦБ будет предоставлять займы малому и среднему бизнесу до 31 марта 2022 г. включительно. Ожидается, что это решение поможет удовлетворить запросы предпринимателей на льготные кредиты, которые не были обработаны в конце 2021 г. в связи с высокой загрузкой.

Такой механизм поддержки МСП уже действовал в прошлом году, на эти цели ЦБ в октябре выделил 60 млрд руб. В рамках этого лимита уполномоченные банки привлекали кредиты ЦБ под поручительства «Корпорации МСП» по ставке 4% на срок до 1,5 лет. Условием для получения таких кредитов являлось предоставление банками с 1 ноября 2021 г. займов МСП из 28 пострадавших отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по ранее выданным им кредитам до уровня не выше 8,5%. Получить льготный кредит банки могли до 30 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных