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ЦБ выделил 60 млрд рублей на поддержку бизнеса в пандемию

Ведомости

Банк России выделил 60 млрд руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба регулятора. В перечень наиболее подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер входят спортивная, гостиничная и культурная сферы, общепит, допобразование, бытовые услуги, организации досуга и развлечений и некоторые другие.

Таким образом, банки смогут привлечь кредиты ЦБ под поручительства «Корпорации МСП» по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет. Получить ссуды можно будет до 30 декабря этого года. 

«Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 г. кредитов субъектам МСП из указанного перечня отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5 процента годовых», — пояснил ЦБ. 

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил президенту страны Владимиру Путину восстановить кредитную программу «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль текущего года. Согласно ей предприятия МСП смогут получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом первые шесть месяцев компания будет свободна от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составит 3% годовых. 

Ранее по теме: Белоусов предложил предоставить гранты бизнесу из пострадавших отраслей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных