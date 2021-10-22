ЦБ выделил 60 млрд рублей на поддержку бизнеса в пандемию

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил президенту страны Владимиру Путину восстановить кредитную программу «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль текущего года. Согласно ей предприятия МСП смогут получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом первые шесть месяцев компания будет свободна от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составит 3% годовых.