ЦБ выделил 60 млрд рублей на поддержку бизнеса в пандемию
Банк России выделил 60 млрд руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба регулятора. В перечень наиболее подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер входят спортивная, гостиничная и культурная сферы, общепит, допобразование, бытовые услуги, организации досуга и развлечений и некоторые другие.
Таким образом, банки смогут привлечь кредиты ЦБ под поручительства «Корпорации МСП» по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет. Получить ссуды можно будет до 30 декабря этого года.
«Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 г. кредитов субъектам МСП из указанного перечня отраслей по ставке не выше 8,5% годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5 процента годовых», — пояснил ЦБ.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил президенту страны Владимиру Путину восстановить кредитную программу «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль текущего года. Согласно ей предприятия МСП смогут получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом первые шесть месяцев компания будет свободна от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составит 3% годовых.