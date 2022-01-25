Песков прокомментировал сокращение срока лицензии «Группы ГАЗ» в США

США ввели санкции против Дерипаски в апреле 2018 г. Он попал в санкционный список минфина США Specially Designated Nationals вместе с другими российскими бизнесменами и бывшими политиками. Под санкции попали также основанные Дерипаской компании, включая группу En+, алюминиевую компанию UC Rusal, «Группу ГАЗ» и энергетическую компанию «Евросибэнерго». Тогда США ввели санкции из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего попыток России подорвать западную демократию», говорилось в сообщении минфина. Попавшим в санкционный список был запрещен въезд в страну, американские активы блокировались, а лицам из США запрещалось иметь с ними деловые контакты и совершать сделки.