Песков прокомментировал сокращение срока лицензии «Группы ГАЗ» в США
Сокращение действия лицензий «Группы ГАЗ» до 90 дней Минфином США можно трактовать как усиление давления, если такая мера не была вызвана процедурными моментами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться. Они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счет. Конечно, это можно будет трактовать – если это не связано с какими-то процедурными моментами — как усиление давления. Тоже хочется надеяться, что это ни с какими санкциями не связано», — заявил Песков.
Он напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нерезонно говорить санкциях в отношении России априори. «Но, с другой стороны, столько много всего противоречивого сейчас происходит за океаном, что иногда это весьма и весьма с трудом поддается анализу и тем более пониманию», — добавил Песков.
Ранее Минфин США сократил срок действия лицензии «Группы ГАЗ» на территории страны. Текущая лицензия на осуществление деятельности на территории страны действует до 26 января и до этого регулятор выдавал лицензии на год. Срок новой лицензии сократится до 90 дней — до 27 апреля текущего года. Такие ограничения введены в связи с ситуацией на Украине, отмечается в заявлении министерства.
«Группа ГАЗ» входит в холдинг «Русские машины», который СМИ связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. В июле 2020 г. минфин США в обмен на продление лицензии потребовал от «Группы ГАЗ» в течение пяти дней после закрытия квартала предоставлять финансовую отчетность и протоколы заседаний совета директоров. Помимо этого, еще одним условием было ежемесячное подтверждение со стороны компании о том, что «Группа ГАЗ» не действует от лица Олега Дерипаски или других лиц, попавших под санкции.
США ввели санкции против Дерипаски в апреле 2018 г. Он попал в санкционный список минфина США Specially Designated Nationals вместе с другими российскими бизнесменами и бывшими политиками. Под санкции попали также основанные Дерипаской компании, включая группу En+, алюминиевую компанию UC Rusal, «Группу ГАЗ» и энергетическую компанию «Евросибэнерго». Тогда США ввели санкции из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего попыток России подорвать западную демократию», говорилось в сообщении минфина. Попавшим в санкционный список был запрещен въезд в страну, американские активы блокировались, а лицам из США запрещалось иметь с ними деловые контакты и совершать сделки.