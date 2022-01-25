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Песков прокомментировал сокращение срока лицензии «Группы ГАЗ» в США

Ведомости

Сокращение действия лицензий «Группы ГАЗ» до 90 дней Минфином США можно трактовать как усиление давления, если такая мера не была вызвана процедурными моментами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться. Они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счет. Конечно, это можно будет трактовать – если это не связано с какими-то процедурными моментами — как усиление давления. Тоже хочется надеяться, что это ни с какими санкциями не связано», — заявил Песков.

Он напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нерезонно говорить санкциях в отношении России априори. «Но, с другой стороны, столько много всего противоречивого сейчас происходит за океаном, что иногда это весьма и весьма с трудом поддается анализу и тем более пониманию», — добавил Песков.

Ранее Минфин США сократил срок действия лицензии «Группы ГАЗ» на территории страны. Текущая лицензия на осуществление деятельности на территории страны действует до 26 января и до этого регулятор выдавал лицензии на год. Срок новой лицензии сократится до 90 дней — до 27 апреля текущего года. Такие ограничения введены в связи с ситуацией на Украине, отмечается в заявлении министерства.

«Группа ГАЗ» входит в холдинг «Русские машины», который СМИ связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. В июле 2020 г. минфин США в обмен на продление лицензии потребовал от «Группы ГАЗ» в течение пяти дней после закрытия квартала предоставлять финансовую отчетность и протоколы заседаний совета директоров. Помимо этого, еще одним условием было ежемесячное подтверждение со стороны компании о том, что «Группа ГАЗ» не действует от лица Олега Дерипаски или других лиц, попавших под санкции. 

США ввели санкции против Дерипаски в апреле 2018 г. Он попал в санкционный список минфина США Specially Designated Nationals вместе с другими российскими бизнесменами и бывшими политиками. Под санкции попали также основанные Дерипаской компании, включая группу En+, алюминиевую компанию UC Rusal, «Группу ГАЗ» и энергетическую компанию «Евросибэнерго». Тогда США ввели санкции из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего попыток России подорвать западную демократию», говорилось в сообщении минфина. Попавшим в санкционный список был запрещен въезд в страну, американские активы блокировались, а лицам из США запрещалось иметь с ними деловые контакты и совершать сделки. 

Ранее по теме: Минфин США сократил срок лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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