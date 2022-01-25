Минфин США сократил срок лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной
Минфин США сократил срок действия лицензии российской компании по производству автомобилей «Группа ГАЗ» на территории страны, следует из сообщения министерства.
Как отмечает агентство Reuters, власти США выдают автопроизводителю краткосрочные лицензии, позволяющие ему работать по заключенным контрактам. Текущая лицензия на осуществление деятельности на территории страны действует до 26 января и до этого регулятор выдавал лицензии на год. Срок новой лицензии сократится до 90 дней — до 27 апреля текущего года. Такие ограничения введены в связи с ситуацией на Украине, отмечается в заявлении министерства.
«Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее решение [по срокам продления] будет зависеть от поведения России», — сказал агентству представитель минфина США.
«Группа ГАЗ» входит в холдинг «Русские машины», который СМИ связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. В июле 2020 г. минфин США в обмен на продление лицензии потребовал от «Группы ГАЗ» в течение пяти дней после закрытия квартала предоставлять финансовую отчетность и протоколы заседаний совета директоров. Помимо этого, еще одним условием было ежемесячное подтверждение со стороны компании о том, что «Группа ГАЗ» не действует от лица Олега Дерипаски или других лиц, попавших под санкции.
США ввели санкции против Дерипаски в апреле 2018 г. Он попал в санкционный список минфина США Specially Designated Nationals вместе с другими российскими бизнесменами и бывшими политиками. Под санкции попали также основанные Дерипаской компании, включая группу En+, алюминиевую компанию UC Rusal, «Группу ГАЗ» и энергетическую компанию «Евросибэнерго». Тогда США ввели санкции из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего попыток России подорвать западную демократию», говорилось в сообщении минфина. Попавшим в санкционный список был запрещен въезд в страну, американские активы блокировались, а лицам из США запрещалось иметь с ними деловые контакты и совершать сделки.
В конце января 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC, подконтрольно американскому минфину) объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционного списка. В рамках сделки с минфином США обе компании в начале 2019 г. были выведены из-под санкций в обмен на снижение доли Дерипаски в En+ до 45%. Причем доля голосов Дерипаски не превышает 35%. Сам бизнесмен остался в санкционном списке. Сейчас у En+ нет контролирующего акционера: квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет 12,3%.
Дерипаска подал в суд на американский минфин в марте 2019 г. Он требовал отменить санкции, введенные против него в апреле 2018 г., так как считал, что они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства. Изоляция Дерипаски от мирового бизнес-сообщества и невозможность работать с банками, для которых возник риск попадания под вторичные санкции, привели к финансовым потерям, которые бизнесмен оценивал в 2019 г. в $7,5 млрд. 14 июня 2021 г. суд столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск Дерипаски к минфину США о снятии с него санкций. 15 июля Дерипаска подал апелляцию на данное решение суда.