Дерипаска судится с минфином США
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Российский миллиардер Олег Дерипаска в пятницу, 15 марта, подал в суд в Вашингтоне иск к министерству финансов США, следует из документов федерального суда Вашингтона. Дерипаска требует отменить санкции, введенные против него в апреле 2018 г. Представитель Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что бизнесмен подал жалобу на минфин США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).
Из материалов суда («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель бизнесмена) следует: Дерипаска настаивает на снятии санкций, так как считает, что они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства. Изоляция Дерипаски от мирового бизнес-сообщества и невозможность работать с банками, для которых возник риск попадания под вторичные санкции, привели к финансовым потерям, которые бизнесмен оценивает в $7,5 млрд.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}