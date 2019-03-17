Дерипаска судится с минфином США

Свои потери за время «изоляции от мирового бизнес-сообщества» бизнесмен оценил в $7,5 млрд

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Поскольку санкционные законы США имеют признак экстерриториальности, Дерипаска вполне законно обращается в суды США Евгений Разумный / Ведомости

Российский миллиардер Олег Дерипаска в пятницу, 15 марта, подал в суд в Вашингтоне иск к министерству финансов США, следует из документов федерального суда Вашингтона. Дерипаска требует отменить санкции, введенные против него в апреле 2018 г. Представитель Дерипаски подтвердил «Ведомостям», что бизнесмен подал жалобу на минфин США и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

Из материалов суда («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель бизнесмена) следует: Дерипаска настаивает на снятии санкций, так как считает, что они были наложены на него с нарушением основных принципов американского законодательства. Изоляция Дерипаски от мирового бизнес-сообщества и невозможность работать с банками, для которых возник риск попадания под вторичные санкции, привели к финансовым потерям, которые бизнесмен оценивает в $7,5 млрд.