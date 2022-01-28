Apple получила рекордную квартальную выручку
Выручка Apple в IV квартале 2021 г. выросла на 11% в годовом выражении — до $123,9 млрд, следует из годового отчета компании. Это стало рекордной квартальной выручкой за всю историю компании. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 20,4% год к году и достигла $34,63 млрд.
Продажи iPhone по всему миру выросли на 9%, их доля в общих продажах Apple составила 58% выручки, или $71,6 млрд. Как отмечается в отчете, в Китае компания вернула лидерство на рынке смартфонов, обогнав Huawei. Суммарные продажи iPhone в Китае выросли на 21% до $25,8 млрд.
Доход Apple от услуг в I квартале составил $19,5 млрд, превзойдя прогнозы в $18,6 млрд. Выручка в данном сегменте выросла на 24% по сравнению с прошлым годом благодаря высоким продажам подписки в App Store, Apple Music и iCloud. Ранее в этом месяце Apple заявила, что разработчики приложений заработали около $60 млрд в App Store в 2021 г.
Потери компании от перебоев с поставками компонентов составили $6 млрд. Как отмечает Bloomberg, аналитики прогнозировали потери компании на уровне $10 млрд. Однако топ-менеджмент Apple на звонке для инвесторов заявил, что в I квартале перебои с поставками ослабнут, а выручка вырастет на двузначное число в процентах и снова станет рекордной.
Помимо перебоев с поставками Apple может столкнуться с более серьезными последствиями нехватки микрочипов. Так, компания STMicroelectronics NV, основным заказчиком микрочипов которой является Apple, заявила, что не видит предпосылок по снижению нехватки электронных компонентов до 2023 г.
Рынок позитивно отреагировал на результаты компании. Котировки Apple выросли на 4,9% на премаркете биржи NASDAQ, сейчас ее капитализация составляет $2,6 трлн, свидетельствуют данные площадки.