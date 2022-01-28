Apple получила рекордную квартальную выручку

Доход Apple от услуг в I квартале составил $19,5 млрд, превзойдя прогнозы в $18,6 млрд. Выручка в данном сегменте выросла на 24% по сравнению с прошлым годом благодаря высоким продажам подписки в App Store, Apple Music и iCloud. Ранее в этом месяце Apple заявила, что разработчики приложений заработали около $60 млрд в App Store в 2021 г.