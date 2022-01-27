Apple стала лидером рынка смартфонов в Китае с рекордной долей в 23%
Американская Apple в IV квартале 2021 г. впервые за шесть лет стала лидером на рынке смартфонов в Китае, подсчитали в исследовательской компании Counterpoint Research.
В октябре — декабре прошлого года Apple контролировала 23% этого рынка. Этот показатель стал рекордным для компании в Китае, говорится в исследовании. За IV квартал 2021 г. продажи iPhone в стране выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Второе и третье место по величине доли на рынке смартфонов в IV квартале заняли китайские компании Vivo и Oppo — на них приходилось 19% и 17% продаж соответственно. За весь прошлый год доля Vivo составила 22%, Oppo — 21%, Apple — 16%.
Аналитик Counterpoint Research Мэнмэн Чжан связала успехи Apple с комбинацией двух факторов: запуском линейки iPhone 13 и упадком Huawei из-за санкций США. «Новый iPhone 13 оказался успешным благодаря относительно низкой стартовой цене при начале продаж в Китае, а также новой камере и 5G, — пояснила эксперт. — Кроме того, Huawei, главный конкурент Apple в премиальном сегменте, столкнулся с сокращением продаж из-за продолжающихся санкций США».
При этом в целом продажи смартфонов в Китае за 2021 г. сократились на 2%. В октябре — декабре объем продаж упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Эксперты Counterpoint Research связали это с рядом факторов: в первую очередь, на всех производителей влияет постоянная нехватка компонентов на фоне сбоев в цепочках поставок. Кроме того, средний цикл замены смартфонов в Китае становится дольше, а их дизайн стал более однородным, что реже мотивирует пользователей обновлять свои устройства.