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Бизнес

Apple стала лидером рынка смартфонов в Китае с рекордной долей в 23%

Ведомости

Американская Apple в IV квартале 2021 г. впервые за шесть лет стала лидером на рынке смартфонов в Китае, подсчитали в исследовательской компании Counterpoint Research.

В октябре — декабре прошлого года Apple контролировала 23% этого рынка. Этот показатель стал рекордным для компании в Китае, говорится в исследовании. За IV квартал 2021 г. продажи iPhone в стране выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Второе и третье место по величине доли на рынке смартфонов в IV квартале заняли китайские компании Vivo и Oppo — на них приходилось 19% и 17% продаж соответственно. За весь прошлый год доля Vivo составила 22%, Oppo — 21%, Apple — 16%.

Аналитик Counterpoint Research Мэнмэн Чжан связала успехи Apple с комбинацией двух факторов: запуском линейки iPhone 13 и упадком Huawei из-за санкций США. «Новый iPhone 13 оказался успешным благодаря относительно низкой стартовой цене при начале продаж в Китае, а также новой камере и 5G, — пояснила эксперт. — Кроме того, Huawei, главный конкурент Apple в премиальном сегменте, столкнулся с сокращением продаж из-за продолжающихся санкций США».

При этом в целом продажи смартфонов в Китае за 2021 г. сократились на 2%. В октябре — декабре объем продаж упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Эксперты Counterpoint Research связали это с рядом факторов: в первую очередь, на всех производителей влияет постоянная нехватка компонентов на фоне сбоев в цепочках поставок. Кроме того, средний цикл замены смартфонов в Китае становится дольше, а их дизайн стал более однородным, что реже мотивирует пользователей обновлять свои устройства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных