Apple стала лидером рынка смартфонов в Китае с рекордной долей в 23%

При этом в целом продажи смартфонов в Китае за 2021 г. сократились на 2%. В октябре — декабре объем продаж упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Эксперты Counterpoint Research связали это с рядом факторов: в первую очередь, на всех производителей влияет постоянная нехватка компонентов на фоне сбоев в цепочках поставок. Кроме того, средний цикл замены смартфонов в Китае становится дольше, а их дизайн стал более однородным, что реже мотивирует пользователей обновлять свои устройства.