Бизнес выступил за налоговые льготы для российских цифровых экосистем

В прошлом году ЦБ раскрыл планы по ужесточению регулирования банков, желающих развивать собственные экосистемы и платформы нефинансовых услуг. Ожидается, что к таким участникам рынка будут повышаться требования по капиталу и раскрытию отчетности. Ключевой риск, который регулятор видит в «неконтролируемом» развитии экосистем при участии банков, — рост так называемых иммобилизованных активов (ИА) на балансе кредитных организаций, то есть вложений, к которым не возникают требования к возврату денежных средств. К таким активам будут отнесены в том числе инвестиции в экосистемы.