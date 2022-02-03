Бизнес выступил за налоговые льготы для российских цифровых экосистем
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил за предоставление налоговых льгот отечественным цифровым экосистемам, чтобы они могли успешнее конкурировать с зарубежными и развиваться за границей. Как сообщает «Коммерсант», это предложение содержится в составленном РСПП докладе, направленном в парламент, правительство, ЦБ, Минцифры, Минэкономразвития и ФАС.
В союзе отмечают, что российские экосистемы соперничают на рынке с более зрелыми иностранными конкурентами, в первую очередь американскими и китайскими. Чтобы выровнять конкурентные условия, представители бизнес-сообщества предлагают с помощью налогового вычета компенсировать расходы экосистем на строительство складов и центров обработки данных с 2022 г.
Также предлагается снизить ставки по налогу на прибыль до 3% и страховых взносов до 7,6%. Еще одна возможная мера поддержки — снижение НДС на электронные услуги, оказываемые цифровыми платформами или экосистемами, в том числе на рекламные услуги или подписки.
Такими льготами смогут воспользоваться компании, получившие статус отечественных, считают в РСПП. На этот статус смогут рассчитывать те экосистемы, у которых более половины пользователей, сотрудников и серверов находится на территории РФ. Также компания должна получать более 50% выручки в России и платить налоги в стране. В России экосистемы и супер-аппы (онлайн-платформы, вокруг которых развивают экосистемы) создают банки, IT-компании и телеком-операторы. В апреле прошлого года аналитики J'son & Partners Consulting назвали крупнейшими экосистемами в России «Сбер», «Яндекс», VK, «Тинькофф» и МТС.
В ЦБ прокомментировали изданию, что изучат предложения РСПП, как только они поступят. В Минэкономики заявили о готовности к диалогу. При этом в ведомстве отметили, что уже занимаются разработкой мер поддержки цифровых экосистем.
В МТС считают, что на фоне доминирования зарубежных IT-гигантов создание благоприятных условий развития отечественных экосистем поможет сохранить технологический потенциал экономики. В «Яндексе» и «Сбере» отказались от комментариев.
В прошлом году ЦБ раскрыл планы по ужесточению регулирования банков, желающих развивать собственные экосистемы и платформы нефинансовых услуг. Ожидается, что к таким участникам рынка будут повышаться требования по капиталу и раскрытию отчетности. Ключевой риск, который регулятор видит в «неконтролируемом» развитии экосистем при участии банков, — рост так называемых иммобилизованных активов (ИА) на балансе кредитных организаций, то есть вложений, к которым не возникают требования к возврату денежных средств. К таким активам будут отнесены в том числе инвестиции в экосистемы.
Чтобы регулировать эти вложения, ЦБ планирует ввести риск-чувствительный лимит, который составит 30% от капитала. ИА разделят на три группы, а каждому активу будет присваиваться коэффициент иммобилизации. Если лимит будет превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.