PGNiG исключила заключение нового долгосрочного контракта с «Газпромом»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG не собирается заключать с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа, сообщил журналистам председатель правления концерна Павел Маевский.
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с "Газпромом"» — сказал он (цитата по «Прайм»).
Сейчас между PGNiG и «Газпромом» действует Ямальское соглашение, подписанное в 2010 г. В конце этого года оно истечет. По словам Маевского, новые долгосрочные контракты не помогут снизить цены на газ в Европе, но только укрепят позицию «Газпрома» и повысят зависимость европейских стран от российских поставок.
Однако в России настаивают на заключение нового соглашения на долгий срок, утверждает польский топ-менеджер. Подобные цели «Газпром» преследует в отношении и других государств-участниц Европейского союза (ЕС), отметил собеседник журналистов.
В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, в Европе установилась безветренная погода, снизившая объемы генерации. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м, а затем стали снижаться. Сегодняшние торги на бирже ICE завершились на уровне $960 за 1000 куб. м.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о готовности страны наращивать добычу и поставки газа в Европу. Однако для этого «Газпрому» необходимо заключить с партнерами долгосрочные контракты, так как компании потребуется большой объем инвестиций, отмечал он.