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Бизнес

Apple и Spotify открыли представительства в России по закону о «приземлении»

Ведомости

Американская ИТ-компания Apple открыла представительство в России в рамках исполнения закона о «приземлении», сообщил Роскомнадзор. Компания стала первой, кто выполнил такие требования.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится на сайте Роскомнадзора (цитата по «Интерфакс»). Ранее компания зарегистрировала на сайте ведомства личный кабинет и разместила на своих ресурсах формы для обращения пользователей из России.

Шведская компания Spotify AB также открыла представительство в России. Компания уже сообщала, что зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, но пока не разместила на своих ресурсах форму для обращения россиян.

Ранее закон «о приземлении», вступивший в силу с 1 января, также начали исполнять компании Viber, Tiktok, Likeme и Twitter. В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.

Ранее по теме: Twitter начал исполнять требования закона о «приземлении» в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных