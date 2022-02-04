Apple и Spotify открыли представительства в России по закону о «приземлении»
Американская ИТ-компания Apple открыла представительство в России в рамках исполнения закона о «приземлении», сообщил Роскомнадзор. Компания стала первой, кто выполнил такие требования.
«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится на сайте Роскомнадзора (цитата по «Интерфакс»). Ранее компания зарегистрировала на сайте ведомства личный кабинет и разместила на своих ресурсах формы для обращения пользователей из России.
Шведская компания Spotify AB также открыла представительство в России. Компания уже сообщала, что зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, но пока не разместила на своих ресурсах форму для обращения россиян.
Ранее закон «о приземлении», вступивший в силу с 1 января, также начали исполнять компании Viber, Tiktok, Likeme и Twitter. В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.