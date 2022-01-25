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Twitter начал исполнять требования закона о «приземлении» в России

Ведомости

Соцсеть Twitter начала исполнять требования закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов в России, зарегистрировав личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из данных ведомства.

При этом, согласно информации с сайта РКН, американская компания пока не выполнила два других требования: о создании формы для обратной связи и об открытии представительства в России.

Ранее закон «о приземлении», вступивший в силу с 1 января, начали исполнять компании Apple, Viber, Tiktok, Likeme и Spotify. В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в РФ. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.

В список компаний, на которые распространяются требования Роскомнадзора, вошли Google, Apple, Meta (ранее — Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. В будущем этот перечень может быть расширен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных