Twitter начал исполнять требования закона о «приземлении» в России
Соцсеть Twitter начала исполнять требования закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов в России, зарегистрировав личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из данных ведомства.
При этом, согласно информации с сайта РКН, американская компания пока не выполнила два других требования: о создании формы для обратной связи и об открытии представительства в России.
Ранее закон «о приземлении», вступивший в силу с 1 января, начали исполнять компании Apple, Viber, Tiktok, Likeme и Spotify. В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в РФ. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.