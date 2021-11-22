Роскомнадзор потребовал от 13 компаний открыть представительства в России
Открыть свои представительства в России по так называемому «закону о приземлении» должны будут 13 иностранных IT-компаний, сообщили в Роскомнадзоре.
В соответствующий реестр ведомства вошли Google (сервисы Youtube, Youtube Music, Google Play, Google Chat и Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
Эти компании также должны будут разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти и установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. Кроме того, они обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
Закон, принятый Госдумой в июне 2021 г., обязывает иностранные интернет-ресурсы с суточной аудиторией от 500 000 пользователей открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо с 1 января 2022 г. За отказ от выполнения требований нарушителям грозит в том числе запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.
В мае комитет Госдумы по информполитике опубликовал предварительный список ресурсов, которые подпадают под предлагаемые требования. В него вошли не только поисковые системы, соцсети, видеохостинги и мессенджеры, но и провайдеры хостингов (включая Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и GoDaddy), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Iherb и Ikea), а также «Википедия».