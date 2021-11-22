Роскомнадзор потребовал от 13 компаний открыть представительства в России

Закон, принятый Госдумой в июне 2021 г., обязывает иностранные интернет-ресурсы с суточной аудиторией от 500 000 пользователей открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо с 1 января 2022 г. За отказ от выполнения требований нарушителям грозит в том числе запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.