Власти утвердили текст маркировки для нарушающего закон контента

В случае невыполнения предписаний о «приземлении» в России иностранную технологическую компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем случае — замедлят или приостановят работу ее интернет-ресурса. Под действие закона попадают около 20 крупных зарубежных IT-компаний. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.