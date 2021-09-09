Власти утвердили текст маркировки для нарушающего закон контента
Роскомнадзор утвердил текст маркировки контента для интернет-ресурса, нарушающего ранее принятый закон о «приземлении» крупных иностранных IT-компаний в России. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовых актов.
«Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», — цитирует документ текст маркировки, которой должен помечаться контент. В приказе отмечается, что размер букв должен быть «не меньше размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».
Сроком действия приказа указаны шесть лет со дня его вступления в силу. Документ подписан 8 сентября.
Закон о «приземлении» был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля текущего года. Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Они должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.
В случае невыполнения предписаний о «приземлении» в России иностранную технологическую компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем случае — замедлят или приостановят работу ее интернет-ресурса. Под действие закона попадают около 20 крупных зарубежных IT-компаний. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.