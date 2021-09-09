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Власти утвердили текст маркировки для нарушающего закон контента

Ведомости

Роскомнадзор утвердил текст маркировки контента для интернет-ресурса, нарушающего ранее принятый закон о «приземлении» крупных иностранных IT-компаний в России. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

«Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», — цитирует документ текст маркировки, которой должен помечаться контент. В приказе отмечается, что размер букв должен быть «не меньше размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».

Сроком действия приказа указаны шесть лет со дня его вступления в силу. Документ подписан 8 сентября.

Закон о «приземлении» был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля текущего года. Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Они должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.

В случае невыполнения предписаний о «приземлении» в России иностранную технологическую компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем случае — замедлят или приостановят работу ее интернет-ресурса. Под действие закона попадают около 20 крупных зарубежных IT-компаний. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных