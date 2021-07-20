«Неприземленным» IТ-гигантам перекроют поступление платежей

Минцифры опубликовало проект постановления, который закрывает правовые пробелы принятого закона о «приземлении». Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» вступил в силу 1 июля, его основное требование – все IТ-гиганты (Google, Facebook, Twitter, TikTok и др.) должны открыть филиалы, представительства в России или создать российские юридические лица до 1 января 2022 г.