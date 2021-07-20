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«Неприземленным» IТ-гигантам перекроют поступление платежей

Для этого Роскомнадзор составит сразу два черных списка
Екатерина Литова Татьяна Исакова Константин Гликин
На самые крупные зарубежные ресурсы – Google и Facebook, а также Twitter, Spotify и TikTok – сегодня приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России /Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Иностранные IТ-компании, которые не «приземлились» в России, могут лишиться российских денег. Роскомнадзор составит черный список нарушителей, а банки будут блокировать денежные переводы в их пользу

Минцифры опубликовало проект постановления, который закрывает правовые пробелы принятого закона о «приземлении». Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» вступил в силу 1 июля, его основное требование – все IТ-гиганты (Google, Facebook, Twitter, TikTok и др.) должны открыть филиалы, представительства в России или создать российские юридические лица до 1 января 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных