Google и Twitter обяжут открыть полноценные представительства в России

«Открытие филиалов или представительств головных компаний Apple Inc. и Google Inc. потребует значительных временных затрат, поскольку для организации филиалов и представительств установлен разрешительный (аккредитация), а не уведомительный порядок, – объясняет Бородаев. – Кроме того, открытие филиалов или представительств этих компаний может потребовать разрешения от уполномоченных органов США, например Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поскольку акции этих компаний котируются на бирже». По словам юриста, открытие филиалов и представительств иностранных компаний на территории России регулируется законом «Об иностранных инвестициях»: «Это означает, что любые действия соответствующих головных компаний на территории РФ будут приравнены к инвестициям. В случае если в отношении этих филиалов или представительств будут совершены действия, которые причинят убытки головным компаниям, можно будет ожидать исков от этих компаний к России».