Google и Twitter обяжут открыть полноценные представительства в России

Google и Twitter обяжут открыть полноценные представительства в РоссииТребование содержится во внесенном в Госдуму законопроекте
В Госдуму внесен законопроект, требующий от иностранных IT-компаний открывать в России полномочные представительства. Его исполнение потребует от них дополнительных издержек, а Россия может стать ответчиком по искам иностранных digital-корпораций, считают эксперты
Группа депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и Алексей Пушков, 21 мая внесла в нижнюю палату парламента законопроект о «приземлении» зарубежных IT-компаний, следует из базы данных системы обеспечения законодательной деятельности.
Документ делает обязательным для владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей создавать филиалы, представительства или российские юридические лица, которые «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России».
Такие же требования предлагается распространить и на хостинг-провайдеров (предоставляют инфраструктуру для сайтов в интернете), операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете, сказано в пояснительной записке к законопроекту. В случае утверждения документа соответствующий закон может вступить в силу с 1 января 2022 г.
Сейчас в российском законодательстве отсутствует норма, обязывающая иностранные интернет-компании регистрировать на территории России юрлицо, констатируют авторы законопроекта. «По данным различных исследований, поисковую систему Google предпочитают около 56% российских пользователей. Второе и третье место по популярности среди социальных сетей в России занимают Facebook (около 16% аудитории) и Twitter (около 14% аудитории)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Работающие сейчас в России ООО «Гугл» и ООО «Эппл рус» официально свои материнские компании не представляют, – утверждает Горелкин. – Это либо «отделы рекламы», либо офисы продаж, либо GR-подразделения с усеченным функционалом. Я лично в этом убедился, отправляя им депутатские запросы. Сейчас нет реальной картины структуры бизнеса иностранных IT-компаний в России, их денежные потоки непрозрачны».
«Ведомости» направили запрос в Facebook (владелец соцсетей Facebook и Instagram), Google (владелец YouTube) и TikTok. Их представители отказались от комментариев. Так же поступил представитель Apple.
Законопроектом предусмотрены санкции для иностранных компаний, которые не выполнят требования по приземлению. Речь идет, в частности, об информировании пользователей интернет-ресурса о нарушении законодательства, запретах на распространение рекламы о ресурсе и на самом ресурсе, на проведение платежей в адрес нарушителя, на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Также документом предусмотрено частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.
На зарубежные ресурсы – Google и Facebook, а также Twitter, Spotify и TikTok – сегодня приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России, оценили опрошенные «Ведомостями» представители пяти крупнейших в России рекламно-коммуникационных холдингов: OMD Optimum Media Group, Publicis Groupe, АДВ, GroupM и Media Direction Group. Весь рынок интернет-рекламы в 2020 г., по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 253 млрд руб.
В России не впервые пытаются приземлить зарубежные IT-компании: с 2015 г. действует закон, обязывающий хранить персональные данные россиян исключительно на территории РФ. Но большинство зарубежных корпораций эти требования игнорируют, несмотря на угрожающего тона предупреждения от Роскомнадзора. Периодически нарушителей подвергают денежным санкциям. Например, в феврале 2020 г. мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы признал Twitter и Facebook нарушившими законодательство о локализации хранения персональных данных россиян и наложил штраф в размере 4 млн руб. на каждую из компаний.
«Бизнес-подоплеки у нового законопроекта нет, это чисто политический акт, – уверен специалист, знакомый с менеджерами нескольких российских и зарубежных digital-компаний. – Очевидно, российские власти хотят создать дополнительный механизм регулирования распространения политического контента в интернете». По словам собеседника «Ведомостей», российская «дочка» зарубежной компании не несет ответственности за действия материнской структуры за рубежом – в отличие от филиала или подразделения, не являющегося по российскому законодательству отдельным юридическим лицом. Юрист Forward Legal Станислав Бородаев это подтверждает.
«С точки зрения российской власти, данный шаг, скорее всего, направлен на перенос судебных разбирательств с иностранными компаниями в российские суды. Процессуальный кодекс позволяет обращаться с исками к иностранной компании в российский суд по месту нахождения представительства. Зная прогосударственную политику наших судов, можно предположить, что в таком случае зарубежные компании фактически лишатся права на судебную защиту», – отмечает руководитель направления «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
«Открытие филиалов или представительств головных компаний Apple Inc. и Google Inc. потребует значительных временных затрат, поскольку для организации филиалов и представительств установлен разрешительный (аккредитация), а не уведомительный порядок, – объясняет Бородаев. – Кроме того, открытие филиалов или представительств этих компаний может потребовать разрешения от уполномоченных органов США, например Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поскольку акции этих компаний котируются на бирже». По словам юриста, открытие филиалов и представительств иностранных компаний на территории России регулируется законом «Об иностранных инвестициях»: «Это означает, что любые действия соответствующих головных компаний на территории РФ будут приравнены к инвестициям. В случае если в отношении этих филиалов или представительств будут совершены действия, которые причинят убытки головным компаниям, можно будет ожидать исков от этих компаний к России».
Если зарубежные компании решат выполнить условия нового закона, их дополнительные затраты на открытие офиса, наем персонала, локализацию серверов и перенос инфраструктуры могут составить 1–2,5 млрд руб., полагает основатель и генеральный директор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
«Запрет на трансграничную передачу персональных данных, содержащийся в законопроекте, вынудит иностранные компании арендовать в России центры хранения и обработки данных, – считает гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. – Россия – крупный рынок для социальных сетей, поэтому большие компании вынуждены будут инвестировать в российскую инфраструктуру».
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что внесенный в Госдуму законопроект не дает регулятору принципиально новых рычагов, позволяющих увеличить влияние на бизнес соцсетей: «Слабо представляю, как может действовать запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса. Можно заключить контракт с иностранным рекламным агентством для проведения платежей с карт физлиц, например за рекламу в социальных сетях. Так что такая мера может только подстегнуть появление посредников».