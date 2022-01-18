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Бизнес

Spotify начал процесс «приземления» в России

Ведомости

Музыкальный стриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона «о приземлении». Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Компания Spotify AB зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в соответствии с требованиям закона о "приземлении"», — говорится в сообщении.

Ранее TikTok, американская Apple и сингапурская Likee завели кабинеты на сайте РКН и создали формы для обращений. Личный кабинет также открыл мессенджер Viber. На прошлой неделе в пресс-службе Likee сообщили, что компания заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Согласно закону, действующему с 1 января 2022 г., иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть в России свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора они должны разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями или организациями из РФ и установить рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка ресурса в рунете, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.

Ранее сегодня китайская соцсеть TikTok начала выполнять закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. В профиле компании на сайте Роскомнадзора указано, что она разместила на своем интернет-ресурсе форму для электронных обращений российских пользователей. При этом ей предстоит еще открыть в России свое представительство.

Ранее по теме: Viber открыл представительство в России по закону о «приземлении»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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