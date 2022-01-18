TikTok начал процесс «приземления» в России
Китайская соцсеть TikTok начала выполнять требования так называемого закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов в России, следует из данных на сайте Роскомнадзора.
В профиле компании на сайте указано, что она разместила на своем интернет-ресурсе форму для электронных обращений российских пользователей. При этом ей предстоит выполнит еще два требования Роскомнадзора: открыть в России свое представительство и зарегистрировать личный кабинет на сайте ведомства.
Ранее американская Apple и сингапурская Likee завели кабинеты на сайте РКН и создали формы для обращений. Личный кабинет также открыл мессенджер Viber. На прошлой неделе в пресс-службе Likee сообщили, что компания заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России, однако на сайте РКН это пока не отображено.
Согласно закону, действующему с 1 января 2022 г., иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть в России свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора они должны разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями или организациями из РФ и установить рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка ресурса в рунете, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал список иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России к концу 2021 г. В него вошли 13 компаний — Google, Apple, Meta (ранее — Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. В будущем этот перечень может быть расширен.
В начале декабря замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что служба не будет сразу же штрафовать компании, которые не успеют открыть свои представительства к 1 января. По его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компанией и оказывать ей поддержку, если будет понимать, что она работает над этим. Субботин отметил, что консультации с IT-компаниями, которые подпадают под действие закона, были проведены сразу после принятия закона прошлым летом.