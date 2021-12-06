Роскомнадзор не будет сразу штрафовать зарубежные компании без представительства в России

1 января 2022 г. в России вступит в силу закон, который обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией более 500 000 пользователей в сутки открыть полноценные представительства на территории России. Также компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих сайтах электронную форму для обращений пользователей и организаций. За нарушение требований грозит от маркировки в поисковой выдаче до полной блокировки ресурса.