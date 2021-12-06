Роскомнадзор не будет сразу штрафовать зарубежные компании без представительства в России
Роскомнадзор не будет сразу же штрафовать зарубежные ИТ-компании, если они не успеют к 1 января 2022 г. открыть свои представительства в России, сообщил в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Вадим Субботин.
«Если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией», — пояснил Субботин.
По его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компаниями и оказывать им поддержку, если будет понимать, что компания ведет работу по открытию представительства. Субботин рассказал, что сразу после принятия соответствующего закона 1 июля этого года ведомство провело консультации с ИТ-компаниями, которые подпадают под его действие.
Главное — это открыть представительство в России, которое будет взаимодействовать с гражданами и Роскомнадзором и модерировать контент. 22 ноября ведомство опубликовало список из 13 таких компаний, и в будущем он может пополниться.
1 января 2022 г. в России вступит в силу закон, который обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией более 500 000 пользователей в сутки открыть полноценные представительства на территории России. Также компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих сайтах электронную форму для обращений пользователей и организаций. За нарушение требований грозит от маркировки в поисковой выдаче до полной блокировки ресурса.