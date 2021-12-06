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Роскомнадзор не будет сразу штрафовать зарубежные компании без представительства в России

Ведомости

Роскомнадзор не будет сразу же штрафовать зарубежные ИТ-компании, если они не успеют к 1 января 2022 г. открыть свои представительства в России, сообщил в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией», — пояснил Субботин.

По его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компаниями и оказывать им поддержку, если будет понимать, что компания ведет работу по открытию представительства. Субботин рассказал, что сразу после принятия соответствующего закона 1 июля этого года ведомство провело консультации с ИТ-компаниями, которые подпадают под его действие.

Главное — это открыть представительство в России, которое будет взаимодействовать с гражданами и Роскомнадзором и модерировать контент. 22 ноября ведомство опубликовало список из 13 таких компаний, и в будущем он может пополниться. 

1 января 2022 г. в России вступит в силу закон, который обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией более 500 000 пользователей в сутки открыть полноценные представительства на территории России. Также компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих сайтах электронную форму для обращений пользователей и организаций. За нарушение требований грозит от маркировки в поисковой выдаче до полной блокировки ресурса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных