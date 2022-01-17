Viber открыл представительство в России по закону о «приземлении»
Компания Viber, разработчик одноименного мессенджера, открыла представительство в России в рамках так называемого закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно закону о «приземлении», вступившем в силу 1 января, иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем сайте счетчик из числа одобренных регулятором и создать форму для обратной связи с русскоязычными пользователями и организациями.
Пока свой личный кабинет на сайте Роскомнадзора завели, помимо Viber, сингапурский сервис для обмена короткими видео Likee и американская корпорация Apple. Компаниям, игнорирующим новые обязательства, грозит полная или частичная блокировка в рунете, исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу в России, ограничение денежных переводов и приема платежей, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал список иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России к концу 2021 г. В него вошли 13 компаний — Google, Apple, Meta (ранее — Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. В будущем этот перечень может быть расширен.
В минувшую пятницу в пресс-службе Likee сообщили, что компания начала выполнять требования закона и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в РФ.
В декабре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство не будет сразу же штрафовать компании, которые не успеют открыть свои представительства к 1 января. По его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компанией и оказывать ей поддержку, если будет понимать, что она работает над этим. Субботин отметил, что консультации с IT-компаниями, которые подпадают под действие закона, были проведены сразу после принятия закона.