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Бизнес

Viber открыл представительство в России по закону о «приземлении»

Ведомости

Компания Viber, разработчик одноименного мессенджера, открыла представительство в России в рамках так называемого закона о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее стало известно, что Viber выполнила одно из требований Роскомнадзора и создала личный кабинет на сайте ведомства. При этом на самом сайте требование «создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо» отмечено как неисполненное.

Согласно закону о «приземлении», вступившем в силу 1 января, иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем сайте счетчик из числа одобренных регулятором и создать форму для обратной связи с русскоязычными пользователями и организациями.

Пока свой личный кабинет на сайте Роскомнадзора завели, помимо Viber, сингапурский сервис для обмена короткими видео Likee и американская корпорация Apple. Компаниям, игнорирующим новые обязательства, грозит полная или частичная блокировка в рунете, исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу в России, ограничение денежных переводов и приема платежей, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

В ноябре Роскомнадзор опубликовал список иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России к концу 2021 г. В него вошли 13 компаний — Google, Apple, Meta (ранее — Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. В будущем этот перечень может быть расширен.

В минувшую пятницу в пресс-службе Likee сообщили, что компания начала выполнять требования закона и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в РФ.

В декабре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство не будет сразу же штрафовать компании, которые не успеют открыть свои представительства к 1 января. По его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компанией и оказывать ей поддержку, если будет понимать, что она работает над этим. Субботин отметил, что консультации с IT-компаниями, которые подпадают под действие закона, были проведены сразу после принятия закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных