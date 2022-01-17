Viber открыл представительство в России по закону о «приземлении»

В декабре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство не будет сразу же штрафовать компании, которые не успеют открыть свои представительства к 1 января. По его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компанией и оказывать ей поддержку, если будет понимать, что она работает над этим. Субботин отметил, что консультации с IT-компаниями, которые подпадают под действие закона, были проведены сразу после принятия закона.