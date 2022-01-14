Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Американская компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний, следует из информации на сайте ведомства.
В России с 1 января 2022 г. действует так называемый «закон о приземлении» иностранных компаний (№ 236-ФЗ), принятый в июле прошлого года. Он обязывает зарубежные интернет-компании, суточная аудитория которых превышает 500 000 пользователей, открыть в стране свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора они должны разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями из РФ и установить рекомендованный ведомством счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.
Из информации на сайте Роскомнадзора следует, что Apple только зарегистрировала личный кабинет, но не разместила электронную форму и не учредила представительство или юрлицо в России.
За отказ от выполнения требований иностранным компаниям грозит в том числе запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал список иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России к концу 2021 г. В него помимо Apple вошли еще 12 компаний — Google, Meta Platforms (бывший Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. В будущем этот перечень может быть расширен.
В начале декабря замглавы РКН Вадим Субботин заявил, что ведомство не будет сразу же штрафовать компании, которые не успеют открыть свои представительства к 1 января. По его словам, Роскомнадзор готов вести диалог с компанией и оказывать ей поддержку, если будет понимать, что она работает над этим. Субботин отметил, что консультации с IT-компаниями, которые подпадают под действие закона, были проведены сразу после принятия закона.