Likee и Viber вслед за Apple завели личные кабинеты на сайте Роскомнадзора

Согласно закону, действующему с 1 января 2022 г., иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть в России свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора, они должны разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями или организациями из РФ и установить рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.