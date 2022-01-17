Likee и Viber вслед за Apple завели личные кабинеты на сайте Роскомнадзора
Соцсеть для публикации коротких видео Likee и мессенджер Viber зарегистрировали свои личные кабинеты на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний, следует из данных ведомства о деятельности иностранных лиц.
Согласно информации с сайта, обе компании пока не выполнили другие требования — о создании формы для отправки обращений и об открытии представительства в России.
В минувшую пятницу, 14 января, в пресс-службе Likee сообщили, что компания начала выполнять требования закона о «приземлении» и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в РФ. В тот же день стало известно, что свой личный кабинет на сайте РКН зарегистрировала Apple.
Согласно закону, действующему с 1 января 2022 г., иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей должны открыть в России свои уполномоченные представительства. Помимо регистрации на сайте Роскомнадзора, они должны разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями или организациями из РФ и установить рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований им грозит в том числе частичная или полная блокировка в Рунете, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал список иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России к концу 2021 г. В него вошли 13 компаний — Google, Apple, Meta (ранее — Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. В будущем этот перечень может быть расширен.