Средняя цена билета в кино в России установила рекорд

В ноябре прошлого года Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась в правительство с просьбой рекомендовать руководителям регионов, где уже действуют QR-коды на посещение кинотеатров, отменить иные ограничения, называя их избыточными. В своем письме АВК обратила внимание на то, что в том или ином виде работа кинотеатров ограничивается уже на протяжении последних полутора лет. В 2020 г. кинотеатры в большинстве регионов были закрыты с марта по август, как результат, по итогам года российский бокс-офис снизился на 58,8% до 22,8 млрд руб., следует из данных государственного Фонда кино. В 2021 г. на период ноябрьского локдауна кинотеатры страны также прекращали свою работу.