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Бизнес

Средняя цена билета в кино в России установила рекорд

Ведомости

В январе цена билета в кино выросла до 323,7 руб. и установила тем самым исторический рекорд, сообщил «Коммерсанту» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. Билеты подорожали на 13,2% по сравнению с показателями января прошлого года, когда сходить в кино можно было в среднем за 285,9 руб. 

В 2022 г. рост оказался заметнее, чем в прошлом году, когда цена увеличилась на 8,2%. По словам Нечаева, в последние месяцы издержки кинотеатров резко выросли: приходится повышать зарплаты работникам, а оборудование для кинопроката дорожает. 

Директор по маркетингу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Сергей Кузнецов объясняет рост стоимости билетов ограничениями, которые в большинстве регионов ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Посещение кинотеатров там возможно только по QR-коду, также остаются ограничения по заполняемости залов. Рост цен в январе 2022 г. к началу прошлого года, по данным Кузнецова, находится на уровне 9%.

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По мнению Нечаева, в текущем году средняя цена билета в кино не опустится ниже 300 руб., а рост цен не приведет к снижению посещаемости.

В ноябре прошлого года Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась в правительство с просьбой рекомендовать руководителям регионов, где уже действуют QR-коды на посещение кинотеатров, отменить иные ограничения, называя их избыточными. В своем письме АВК обратила внимание на то, что в том или ином виде работа кинотеатров ограничивается уже на протяжении последних полутора лет. В 2020 г. кинотеатры в большинстве регионов были закрыты с марта по август, как результат, по итогам года российский бокс-офис снизился на 58,8% до 22,8 млрд руб., следует из данных государственного Фонда кино. В 2021 г. на период ноябрьского локдауна кинотеатры страны также прекращали свою работу.

Ограничения на заполняемость залов, запрет на работу после 23 часов на фоне разрешения деятельности театров, дельфинариев, зоопарков и т. д. с точки зрения здравого смысла выглядят «декоративными», указывала АВК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных