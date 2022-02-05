Средняя цена билета в кино в России установила рекорд
В январе цена билета в кино выросла до 323,7 руб. и установила тем самым исторический рекорд, сообщил «Коммерсанту» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. Билеты подорожали на 13,2% по сравнению с показателями января прошлого года, когда сходить в кино можно было в среднем за 285,9 руб.
В 2022 г. рост оказался заметнее, чем в прошлом году, когда цена увеличилась на 8,2%. По словам Нечаева, в последние месяцы издержки кинотеатров резко выросли: приходится повышать зарплаты работникам, а оборудование для кинопроката дорожает.
Директор по маркетингу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Сергей Кузнецов объясняет рост стоимости билетов ограничениями, которые в большинстве регионов ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Посещение кинотеатров там возможно только по QR-коду, также остаются ограничения по заполняемости залов. Рост цен в январе 2022 г. к началу прошлого года, по данным Кузнецова, находится на уровне 9%.
По мнению Нечаева, в текущем году средняя цена билета в кино не опустится ниже 300 руб., а рост цен не приведет к снижению посещаемости.
В ноябре прошлого года Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась в правительство с просьбой рекомендовать руководителям регионов, где уже действуют QR-коды на посещение кинотеатров, отменить иные ограничения, называя их избыточными. В своем письме АВК обратила внимание на то, что в том или ином виде работа кинотеатров ограничивается уже на протяжении последних полутора лет. В 2020 г. кинотеатры в большинстве регионов были закрыты с марта по август, как результат, по итогам года российский бокс-офис снизился на 58,8% до 22,8 млрд руб., следует из данных государственного Фонда кино. В 2021 г. на период ноябрьского локдауна кинотеатры страны также прекращали свою работу.
Ограничения на заполняемость залов, запрет на работу после 23 часов на фоне разрешения деятельности театров, дельфинариев, зоопарков и т. д. с точки зрения здравого смысла выглядят «декоративными», указывала АВК.