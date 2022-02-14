Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углеродные выбросы

Чубайс заявил, что предложение сначала провести эксперимент на Сахалине, а затем принимать решение, приведет к большим платежам в бюджет ЕС. «То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза», — подчеркнул он. По его мнению, избежать этого можно только выйдя на «принципиальное решение» в 2022 г. и его реализацию в 2023 г. Федеральный бюджет на 2024-2027 гг. должен быть сформирован с учетом такого решения.