Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углеродные выбросы
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что введение в России платы за углеродные выбросы как можно скорее – это единственный способ нейтрализовать негативные эффекты «углеродного налога», который планирует ввести ЕС, сообщил РБК. После введения платы за углеродные выбросы Чубайс предрек России «совсем другую жизнь».
Такое заявление он сделал 11 февраля на совещании в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором обсуждался проект плана реализации национальной стратегии социально экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов. В его рамках предложили провести в Сахалинской области пилотирование системы торговли квотами на выбросы.
Чубайс отметил, что плата за выбросы углерода – самый тяжелый и «мучительный» вопрос. По его словам, звучат предложения, что нужно сначала провести пилотный проект на Сахалине и по его результатам принимать дальнейшие решения, однако, по мнению Чубайса, это нужно соотносить с факторами, на которые российские власти повлиять не могут, например трансграничный углеродный налог.
Чубайс напомнил, что Европарламент предложил перенести начало взимания налога с 2026 на 2025 г. и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 г. вместо 2035 г. По мнению спецпредставителя президента, льготы отменят в 2030 г.
«Что это означает? У них [европейцев] сейчас цена на бирже — $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка — $50 за тонну. К 2030 году она будет $100, если не считать динамики. Если вы сейчас положите $100 [в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики], это будет совсем другая жизнь», — отметил Чубайс. Сейчас квота на выброс парниковых газов в системе EU ETS составляет 91 евро, или $104 за тонну углекислого газа.
Чубайс заявил, что предложение сначала провести эксперимент на Сахалине, а затем принимать решение, приведет к большим платежам в бюджет ЕС. «То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза», — подчеркнул он. По его мнению, избежать этого можно только выйдя на «принципиальное решение» в 2022 г. и его реализацию в 2023 г. Федеральный бюджет на 2024-2027 гг. должен быть сформирован с учетом такого решения.
По подсчетам Чубайса, даже при цене за углерод для России в $10 за 1 т при российском объеме выбросов сумма составит 1,5 трлн руб., при цене в $1 – 150 млрд руб. Столько российский бизнес может заплатить за вредные выбросы в рамках движения к декарбонизации.
Евросоюз планирует ввести углеродный налог для сокращения выбросов парниковых газов к 2030 г. не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. Налогом планируется обложить поставки в ЕС цемента, электроэнергии, удобрений, железа и стали, алюминия. В дальнейшем налог может распространиться на другие товары, например нефтепродукты.