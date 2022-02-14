«Лента» проведет допэмиссию на 25,6 млрд рублей в пользу «Севергрупп»
Российский ритейлер «Лента» планирует провести допэмиссию около 23,6 млн акций по 1087 руб. за штуку, следует из сообщения компании. Таким образом объем допэмисии составит 25,6 млрд руб.
Допэмиссия пройдет по закрытой подписке, она будет проведена в пользу основного акционера «Ленты» — компании «Севергрупп» Алексея Мордашова.
По данным компании, сейчас 77,99% акций компании приналежит «Севергрупп», 20,98% акций находится в свободном обращении, 0,1% — у директоров и топ-менеджмента, оставшиеся 0,93% принадлежат операционной «дочке» — ООО «Лента».
1 февраля «Лента» объявила о завершении сделки по покупке онлайн-ритейлера «Утконос», итоговая сумма сделки составила 20 млрд руб. Тогда «Лента» объявила о планах по объединению «Ленты онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет развивать свой сегмент. Сделка была профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». Их размещение прошло путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп».