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«Лента» проведет допэмиссию на 25,6 млрд рублей в пользу «Севергрупп»

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Российский ритейлер «Лента» планирует провести допэмиссию около 23,6 млн акций по 1087 руб. за штуку, следует из сообщения компании. Таким образом объем допэмисии составит 25,6 млрд руб. 

Допэмиссия пройдет по закрытой подписке, она будет проведена в пользу основного акционера «Ленты» — компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. 

По данным компании, сейчас 77,99% акций компании приналежит «Севергрупп», 20,98% акций находится в свободном обращении, 0,1% — у директоров и топ-менеджмента, оставшиеся 0,93% принадлежат операционной «дочке» — ООО «Лента».

1 февраля «Лента» объявила о завершении сделки по покупке онлайн-ритейлера «Утконос», итоговая сумма сделки составила 20 млрд руб. Тогда «Лента» объявила о планах по объединению «Ленты онлайн» и «Утконоса» в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет развивать свой сегмент. Сделка была профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». Их размещение прошло путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных