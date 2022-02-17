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Бизнес

МВД Британии объявило о закрытии программы «золотых виз»

Ведомости

Великобритания закрыла программу «золотых виз» — вида на жительство в обмен на инвестиции. Об этом сообщила глава МВД Великобритании Прити Патель, передает Reuters.

«Золотые визы» Великобритания начала выдавать в 2008 г. за инвестиции в британские компании в размере от 2 млн фунтов стерлингов. Виза позволяет инвесторам и их семьям свободно въезжать в Великобританию и жить в стране.

Программа давно подвергается критике со стороны английского парламента. Программу «вид на жительство за инвестиции» могут использовать для отмывания денег, в частности, из России. На принятие решение повлияло ухудшение российско-британских отношений из-за обострения ситуации вокруг Украины, уточняет агентство.

В 2015 г. власти Британии ужесточили проверку соискателей виз, чтобы не допустить «оборота незаконных средств». От заявителей стали требовать аудита их активов, а с 2018 г. программа «золотых виз» находилась на новом пересмотре в сторону ужесточения.

В 2020 г. парламентский комитет по разведке и безопасности предупредил, что «использование британской схемы получения виз для инвесторов» стало приманкой для многих россиян. Законодатели отмечали, что Великобритания предоставила «идеальные механизмы» для отмывания «офшорных богатств».

С сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. правительство Великобритании выдало 798 «золотых виз». Из общего числа 82 визы получили россияне, 210 — граждане Китая, сообщало Financial Times.

30 января этого года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Sky News не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, не скажутся ли подобные меры на британских инвесторах, глава ведомства сказала, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на это напомнила о списке коррупционеров, которых Москва ранее просила выдать у Лондона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Трасс поводом для обеспокоенности международных финансовых структур.

Ранее по теме: МИД Британии предложил «заморозить» активы российских компаний из-за Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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