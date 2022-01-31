МИД Британии предложил «заморозить» активы российских компаний из-за Украины

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — сказала Трасс (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что новый законопроект должен быть принят к 10 февраля.