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Политика

МИД Британии предложил «заморозить» активы российских компаний из-за Украины

Ведомости

Великобритания планирует расширить и ужесточить санкционный режим в отношении России в случае военной агрессии на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс, представляя соответствующий законопроект в парламенте.

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — сказала Трасс (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что новый законопроект должен быть принят к 10 февраля.

До сих пор Великобритания могла накладывать санкции только на физических и юридических лиц, признанных причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Новый же санкционный режим предполагает введение ограничений против любых физлиц и структур, которые считаются стратегически важными для Кремля.

«Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины или имеете более широкое значение для Кремля, у нас будет право наложить на вас санкции», — заявила Трасс. По ее словам, если законопроект будет принят, он ознаменует собой «самый жесткий» санкционный режим, который Лондон когда-либо вводил в отношении Москвы.

При этом санкции не будут накладываться автоматически, но у правительства Великобритании появится возможность вводить ограничения в случае возможного вторжения России на Украину.

Трасс заявила в опубликованном накануне интервью Sky News, что согласно готовящемуся проекту собственность неназванных «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Отвечая на вопрос, могут ли подобные ограничения ударить и по британским инвесторам, она заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трасс «тревожным» как для Кремля, так и для российских компаний, и предположил, что Москва введет ответные меры. «Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов и исходя из наших собственных интересов, в случае если это потребуется», — сказал он.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что западные страны договорились ввести против России самые тяжелые за всю историю санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве неоднократно отвергали обвинения Запада и Украины в наличии агрессивных планов, заявляя, что сообщения о возможной агрессии используются как предлог, чтобы нарастить военное присутствие НАТО вблизи российских границ.

Ранее по теме: Times узнала о планах Британии ввести новые санкции против российских компаний

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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