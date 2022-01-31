МИД Британии предложил «заморозить» активы российских компаний из-за Украины
Великобритания планирует расширить и ужесточить санкционный режим в отношении России в случае военной агрессии на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс, представляя соответствующий законопроект в парламенте.
«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — сказала Трасс (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что новый законопроект должен быть принят к 10 февраля.
До сих пор Великобритания могла накладывать санкции только на физических и юридических лиц, признанных причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Новый же санкционный режим предполагает введение ограничений против любых физлиц и структур, которые считаются стратегически важными для Кремля.
«Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины или имеете более широкое значение для Кремля, у нас будет право наложить на вас санкции», — заявила Трасс. По ее словам, если законопроект будет принят, он ознаменует собой «самый жесткий» санкционный режим, который Лондон когда-либо вводил в отношении Москвы.
При этом санкции не будут накладываться автоматически, но у правительства Великобритании появится возможность вводить ограничения в случае возможного вторжения России на Украину.
Трасс заявила в опубликованном накануне интервью Sky News, что согласно готовящемуся проекту собственность неназванных «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Отвечая на вопрос, могут ли подобные ограничения ударить и по британским инвесторам, она заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трасс «тревожным» как для Кремля, так и для российских компаний, и предположил, что Москва введет ответные меры. «Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов и исходя из наших собственных интересов, в случае если это потребуется», — сказал он.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что западные страны договорились ввести против России самые тяжелые за всю историю санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве неоднократно отвергали обвинения Запада и Украины в наличии агрессивных планов, заявляя, что сообщения о возможной агрессии используются как предлог, чтобы нарастить военное присутствие НАТО вблизи российских границ.