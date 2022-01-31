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Times узнала о планах Британии ввести новые санкции против российских компаний

Ведомости

Правительство Великобритании 31 января может представить новый проект санкций против России, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, британское правительство готовит запрет на въезд для физических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей, а также блокировку активов энергетических компаний.

В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Sky News не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, не скажутся ли такие меры на британских инвесторах, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Предыдущий телефонный разговор политиков состоялся 13 декабря 2021 г. Джонсон отмечал, что Россия нацелена на то, чтобы не дать НАТО приблизиться к ее границам. В этом контексте «российское вторжение» на Украину было бы «контрпродуктивным».

Кремль и российское Министерство иностранных дел (МИД) многократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Тем не менее США и Евросоюз регулярно предупреждают о санкциях, которые введут против России за нападение на республику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных