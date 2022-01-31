Times узнала о планах Британии ввести новые санкции против российских компаний

25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Предыдущий телефонный разговор политиков состоялся 13 декабря 2021 г. Джонсон отмечал, что Россия нацелена на то, чтобы не дать НАТО приблизиться к ее границам. В этом контексте «российское вторжение» на Украину было бы «контрпродуктивным».