Зеленский пошел против США

Заявления о скором нападении России на Украину вредят последней, по мнению самого украинского руководства. 28 января президент Украины Владимир Зеленский на организованной для иностранных корреспондентов пресс-конференции призвал не говорить о скорой войне с Россией. По словам Зеленского, война с Россией действительно возможна, однако это не повод раздувать панику и называть точные даты начала конфликта. «Нельзя сказать, что война будет завтра или до конца февраля, или сказать, как это было в ноябре, – война будет до конца года. А потом сказать, что война может быть в январе, в феврале», – пояснил украинский лидер. С определенностью говорить о том, что «российская агрессия» состоится, тоже нельзя, заявил Зеленский. В этом вопросе надо поставить многоточие, а не «одну точку и сказать, что да, она будет», сказал он. «У нас что, ездят танки по улицам? Нет... Но ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – подчеркнул Зеленский. Подобную точку зрения он выражал и ранее. 25 января в своем видеообращении к гражданам, опубликованном на сайте офиса президента, Зеленский призвал украинцев отличать фейки от реального положения дел.