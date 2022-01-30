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Зеленский пошел против США

Он борется со слухами о нападении России, чтобы успокоить население
Глеб Мишутин
Зеленский просит не верить в нападение / АР

Заявления о скором нападении России на Украину вредят последней, по мнению самого украинского руководства. 28 января президент Украины Владимир Зеленский на организованной для иностранных корреспондентов пресс-конференции призвал не говорить о скорой войне с Россией. По словам Зеленского, война с Россией действительно возможна, однако это не повод раздувать панику и называть точные даты начала конфликта. «Нельзя сказать, что война будет завтра или до конца февраля, или сказать, как это было в ноябре, – война будет до конца года. А потом сказать, что война может быть в январе, в феврале», – пояснил украинский лидер. С определенностью говорить о том, что «российская агрессия» состоится, тоже нельзя, заявил Зеленский. В этом вопросе надо поставить многоточие, а не «одну точку и сказать, что да, она будет», сказал он. «У нас что, ездят танки по улицам? Нет... Но ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», – подчеркнул Зеленский. Подобную точку зрения он выражал и ранее. 25 января в своем видеообращении к гражданам, опубликованном на сайте офиса президента, Зеленский призвал украинцев отличать фейки от реального положения дел.

По словам Зеленского, из-за паники в связи с возможным «вторжением» России отток капитала с Украины с конца осени уже составил $12,5 млрд. «Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины. Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим более $4–5 млрд», – сказал Зеленский. Он добавил, что надеется в этой связи на финансовую помощь от США и новый кредит от МВФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных