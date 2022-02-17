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Бизнес

Amazon и Visa достигли соглашения по комиссионным сборам

Ведомости

Онлайн-ритейлер Amazon и платежная система Visa подписали соглашение о размере комиссионных сборов с платежей, передает агентство Bloomberg.

«Соглашение включает в себя прием карт Visa во всех магазинах и на сайтах Amazon, а также подразумевает сотрудничество в разработке новых продуктов и технологических инициатив для обеспечения инновационных возможностей оплаты для наших клиентов в будущем», — сообщили представители Visa.

Спор между компаниями начался в ноябре 2021 г. — тогда ритейлер сообщил, что перестанет принимать к оплате кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании, из-за высоких комиссионных сборов. Как отмечали в компании, Visa увеличила плату за транзакции по платежам до 1,5% по сравнению с предыдущим сбором в 0,3%. Это произошло спустя некоторое время после выхода королевства из состава Евросоюза. Mastercard также увеличила процент сбора.

В качестве ответной меры Amazon стал взимать сборы с покупателей в Австралии и Сингапуре. В пресс-службе Visa при этом не раз заявляли, что размер комиссии соответствует рыночному уровню. Как уточняет агентство, обе стороны достигли «глобального соглашения», по условиям которого Amazon перестанет взимать с покупателей, использующих для оплаты Visa, дополнительную комиссию. Это касается прежде всего клиентов из Австралии и Сингапура. Эксперты подчеркнули, что ритейлер намерен в дальнейшем стимулировать своих клиентов перейти на другие платежные карты.

В начале февраля Amazon отчитался о выручке за последний квартал 2021 г. — она составила $137,4 млрд, что на 9% превышает результаты аналогичного периода 2020 г. В дальнейшем компания планирует увеличить стоимость годовой подписки на Amazon Prime со $119 до $139, чтобы компенсировать повысившиеся операционные издержки (расходы на оплату логистических услуг и труда из-за нехватки рабочей силы, ускорение инфляции). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных