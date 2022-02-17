Amazon и Visa достигли соглашения по комиссионным сборам
Онлайн-ритейлер Amazon и платежная система Visa подписали соглашение о размере комиссионных сборов с платежей, передает агентство Bloomberg.
«Соглашение включает в себя прием карт Visa во всех магазинах и на сайтах Amazon, а также подразумевает сотрудничество в разработке новых продуктов и технологических инициатив для обеспечения инновационных возможностей оплаты для наших клиентов в будущем», — сообщили представители Visa.
Спор между компаниями начался в ноябре 2021 г. — тогда ритейлер сообщил, что перестанет принимать к оплате кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании, из-за высоких комиссионных сборов. Как отмечали в компании, Visa увеличила плату за транзакции по платежам до 1,5% по сравнению с предыдущим сбором в 0,3%. Это произошло спустя некоторое время после выхода королевства из состава Евросоюза. Mastercard также увеличила процент сбора.
В качестве ответной меры Amazon стал взимать сборы с покупателей в Австралии и Сингапуре. В пресс-службе Visa при этом не раз заявляли, что размер комиссии соответствует рыночному уровню. Как уточняет агентство, обе стороны достигли «глобального соглашения», по условиям которого Amazon перестанет взимать с покупателей, использующих для оплаты Visa, дополнительную комиссию. Это касается прежде всего клиентов из Австралии и Сингапура. Эксперты подчеркнули, что ритейлер намерен в дальнейшем стимулировать своих клиентов перейти на другие платежные карты.
В начале февраля Amazon отчитался о выручке за последний квартал 2021 г. — она составила $137,4 млрд, что на 9% превышает результаты аналогичного периода 2020 г. В дальнейшем компания планирует увеличить стоимость годовой подписки на Amazon Prime со $119 до $139, чтобы компенсировать повысившиеся операционные издержки (расходы на оплату логистических услуг и труда из-за нехватки рабочей силы, ускорение инфляции).