Amazon и Visa достигли соглашения по комиссионным сборам

В качестве ответной меры Amazon стал взимать сборы с покупателей в Австралии и Сингапуре. В пресс-службе Visa при этом не раз заявляли, что размер комиссии соответствует рыночному уровню. Как уточняет агентство, обе стороны достигли «глобального соглашения», по условиям которого Amazon перестанет взимать с покупателей, использующих для оплаты Visa, дополнительную комиссию. Это касается прежде всего клиентов из Австралии и Сингапура. Эксперты подчеркнули, что ритейлер намерен в дальнейшем стимулировать своих клиентов перейти на другие платежные карты.