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Amazon планирует увеличить максимальную базовую зарплату до $350 000 в год

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Онлайн-ритейлер Amazon планирует более чем в два раза увеличить максимальный размер базовой зарплаты сотрудников — со $160 000 до $350 000 в год, передает агентство Bloomberg. При этом в Amazon отказались сообщить, сколько конкретно сотрудников получат повышение заработной платы.

В планы компании входит увеличение зарплаты для большинства должностей по всему миру и изменение сроков начисления акций, чтобы привести их в соответствие с повышениями по службе. «В прошлом году рынок труда был особенно конкурентным, и после тщательного анализа различных вариантов, взвесив экономику нашего бизнеса и необходимость оставаться конкурентоспособными для привлечения и удержания лучших талантов, мы решили значительно увеличить уровень компенсаций», — говорится в заявлении компании.

Как отмечает агентство, Amazon и ряд других крупных компаний испытывают трудности с наймом и удержанием сотрудников. Текучесть кадров в Amazon достигла кризисного уровня — в 2021 г. из компании ушли 50 вице-президентов. По состоянию на 31 января в Amazon работает 1,6 млн человек по всему миру, включая работников складов, у которых почасовая оплата труда, и офисных сотрудников, получающих годовую зарплату.

Компания еще осенью была нацелена на повышение заработной платы работников — в сентябре 2021 г. она увеличила почасовую оплату труда сотрудников складов с $15 до $18 в час. За время пандемии COVID-19 Amazon потратил значительные средства на свою логистическую деятельность, наняв сотни тысяч человек и выплатив бонусы новым сотрудникам.

В начале февраля Amazon отчитался о выручке за последний квартал 2021 г. — она составила $137,4 млрд, что на 9% превышает результаты аналогичного периода 2020 г. В дальнейшем компания планирует увеличить стоимость годовой подписки на Amazon Prime со $119 до $139, чтобы компенсировать повысившиеся операционные издержки (расходы на оплату труда из-за нехватки рабочей силы, логистики и инфляции). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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