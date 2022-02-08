Amazon планирует увеличить максимальную базовую зарплату до $350 000 в год

В планы компании входит увеличение зарплаты для большинства должностей по всему миру и изменение сроков начисления акций, чтобы привести их в соответствие с повышениями по службе. «В прошлом году рынок труда был особенно конкурентным, и после тщательного анализа различных вариантов, взвесив экономику нашего бизнеса и необходимость оставаться конкурентоспособными для привлечения и удержания лучших талантов, мы решили значительно увеличить уровень компенсаций», — говорится в заявлении компании.