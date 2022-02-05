Amazon установил рекорд по однодневному росту рыночной стоимости

Amazon зафиксировал самый большой однодневный прирост рыночной стоимости на следующий день после обвала акций Meta на 25%. Рыночная стоимость компании снизилась до $676,4 млрд против примерно $900 млрд накануне. Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84.