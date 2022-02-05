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Бизнес

Amazon установил рекорд по однодневному росту рыночной стоимости

Ведомости

Онлайн-ритейлер Amazon показал самый большой прирост рыночной стоимости за день среди американских компаний. Капитализация компании 4 февраля увеличилась на $191,3 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Акции Amazon 4 февраля выросли почти на 14%. Такой рост для компании стал рекордным почти за семь лет. Онлайн-ритейлер обошел Apple, рыночная стоимость которой неделю назад за день увеличилась на $181,3 млрд.

Перед подорожанием акций Amazon опубликовал отчетность за IV квартал 2021 г. По данным компании, чистая прибыль выросла с $7,2 млрд до $14,3 млрд, а выручка год к году – на 9% до $137,4 млрд. Прибыль на акцию увеличилась с $14,09 до $27,75.

Amazon зафиксировал самый большой однодневный прирост рыночной стоимости на следующий день после обвала акций Meta на 25%. Рыночная стоимость компании снизилась до $676,4 млрд против примерно $900 млрд накануне. Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84.

Компания Джеффа Безоса способна стать бенефициаром и глобального роста e-commerce, и растущего спроса на облачные вычисления, онлайн-рекламу, подключенные устройства и мобильную коммерцию, в январе сообщали аналитики Bank of America (BofA) в своей записке. Среди главных рисков для Amazon в 2022 г. аналитики выделили сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок и рабочей силы, увеличение инвестиций в создание новых станций доставки до размера, превышающего текущие оценки BofA, усиление конкуренции на локальном розничном рынке, постоянный контроль со стороны регулирующих органов и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных