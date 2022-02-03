Meta потеряла $220 млрд капитализации из-за обвала акций после публикации отчетности

Meta ожидает, что выручка в I квартале текущего года составит от $27 млрд до $29 млрд, в то время как аналитики прогнозировали продажи в размере $30,15 млрд. В годовом исчиcлении этот показатель увеличится на 3-11% и может стать самым медленным квартальным ростом в истории компании. Аналитики ожидали около 15% роста. Meta также прогнозирует значительный рост затрат в 2021 г. (до $95 млрд против $71,17 млрд годом ранее).