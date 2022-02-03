Meta потеряла $220 млрд капитализации из-за обвала акций после публикации отчетности
Акции материнской компании Meta Platforms (бывшая Facebook) обвалились на 25% на открытии торгов в четверг, 3 февраля, после публикации разочаровавшего инвесторов финотчета.
К 18:02 мск котировки компании снижались на 24,51%. Рыночная стоимость снизилась до $676,4 млрд против примерно $900 млрд накануне.
Вслед за обвалом акций Meta начали падать котировки и других операторов соцсетей. Так, акции Snap дешевели на 19,2%, Pinterest — на 7,5%, Twitter — на 6,7%. Бумаги Amazon дешевели на 6,3%, онлайн-ритейлер сегодня должен обнародовать собственные финансовые результаты.
Накануне Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv.
Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook снизилось впервые в истории соцсети. В IV квартале этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом сократился на один миллион — с 1,93 млрд до 1,929 млрд.
Meta ожидает, что выручка в I квартале текущего года составит от $27 млрд до $29 млрд, в то время как аналитики прогнозировали продажи в размере $30,15 млрд. В годовом исчиcлении этот показатель увеличится на 3-11% и может стать самым медленным квартальным ростом в истории компании. Аналитики ожидали около 15% роста. Meta также прогнозирует значительный рост затрат в 2021 г. (до $95 млрд против $71,17 млрд годом ранее).
Выручка в I квартале, согласно прогнозу Meta, будет расти медленнее из-за инфляции, сбоев в цепочках поставок у рекламодателей, а также новой политики конфиденциальности Apple.