Акции Meta подешевели более чем на 22% на фоне падения прибыли
Котировки компании Meta Platforms, материнской компании Facebook, упали более чем 22% после публикации квартальной отчетности.
В ходе расширенных торгов на бирже NASDAQ акции компании к 10:23 мск подешевели до $249 за бумагу, что на 22,89% ниже уровня закрытия в среду, 2 февраля. Если падение не скорректируется до начала основной сессии, капитализация Meta может сократиться на $175 млрд.
Вслед за обвалом акций Meta начали снижаться котировки и других операторов соцсетей. Так, акции Snap на постмаркете дешевели на 17%, Pinterest — на 9,4%, Twitter — примерно на 8%.
Накануне Meta опубликовала первый после ребрендинга финансовый отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Несмотря на рост выручки в IV квартале 2021 г. на 20%, с $28 млрд до $33,67 млрд, чистая прибыль компании сократилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (с $11,22 млрд до $10,28 млрд). Прибыль на акцию снизилась на 5% и составила $3,67 против ожидаемых $3,84, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv.
Кроме того, количество ежедневных активных пользователей Facebook незначительно снизилось в IV квартале (на 1 млн человек) по сравнению с предыдущим кварталом — впервые в истории соцсети.
Meta ожидает, что выручка в I квартале текущего года составит от $27 млрд до $29 млрд, в то время как аналитики прогнозировали продажи в размере $30,15 млрд, по данным Refinitiv. В годовом исчиcлении этот показатель увеличится на 3-11% и может стать самым медленным квартальным ростом в истории компании. Аналитики ожидали около 15% роста. Meta также прогнозирует значительный рост затрат в 2021 г. (до $95 млрд против $71,17 млрд годом ранее).
Выручка в I квартале, согласно прогнозу Meta, будет расти медленнее из-за инфляции, сбоев в цепочках поставок у рекламодателей, а также новой политики конфиденциальности Apple.