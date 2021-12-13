Акционеры Meta представили требования по изменению структуры компании

В частности, предлагается упразднить двухклассовую структуру акционерного капитала, в течение нескольких лет отказавшись от акций класса B, дающих по десять голосов за бумагу. Для этого должны быть созданы справедливые механизмы, с помощью которых эти бумаги будут конвертированы в акции класса A (одна акция дает один голос). В октябре бывшая сотрудница Meta Фрэнсис Хоген на слушаниях в сенате заявила, что основатель и генеральный директор компании Марк Цукерберг контролирует более 55% голосующих акций при том, что его доля составляет всего 13%. Во-вторых, акционеры также призвали избирать на должность председателя совета директоров независимого члена совета. Сейчас эту должность также занимает Цукерберг.