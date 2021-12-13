Акционеры Meta представили требования по изменению структуры компании
Инициаторы нововведений, среди которых — пенсионный фонд штата Нью-Йорк и казначейство штата Иллинойс, предлагают рассмотреть их на ежегодном собрании акционеров компании, которое традиционно проходит в конце мая.
В частности, предлагается упразднить двухклассовую структуру акционерного капитала, в течение нескольких лет отказавшись от акций класса B, дающих по десять голосов за бумагу. Для этого должны быть созданы справедливые механизмы, с помощью которых эти бумаги будут конвертированы в акции класса A (одна акция дает один голос). В октябре бывшая сотрудница Meta Фрэнсис Хоген на слушаниях в сенате заявила, что основатель и генеральный директор компании Марк Цукерберг контролирует более 55% голосующих акций при том, что его доля составляет всего 13%. Во-вторых, акционеры также призвали избирать на должность председателя совета директоров независимого члена совета. Сейчас эту должность также занимает Цукерберг.
«Слишком много контроля в руках одного человека не является хорошей моделью для любой компании, и Meta вновь и вновь демонстрирует нам, какие риски это создает для пользователей и инвесторов», — сказал казначей штата Иллинойс Майкл Фрерихс.
Еще одна резолюция призывает руководство компании опубликовать к февралю 2023 г. отчет о возможной активизации сексуальной эксплуатации детей по мере внедрения компанией дополнительных технологий по защите приватности пользователей — в частности, сквозного шифрования. Другой отчет, публикации которого требуют акционеры, касается стандартов сообщества Meta — авторы резолюции просят выяснить, почему они оказались неэффективными в вопросе контроля за распространением разжигающих ненависть высказываний и дезинформации, а также контента, который содержит призывы к насилию.
Кроме того, акционеры предлагают ежегодно выпускать отчет с оценкой программ вознаграждения сотрудников акциями. Они также предлагают провести независимый анализ концепции компании по созданию метавселенной, который бы учитывал потенциальный психологический ущерб этого проекта для пользователей. Затем, пишут авторы инициативы, должно состояться голосование акционеров, на котором будет выражено одобрение или неодобрение проекта (процедура будет носить консультативный характер).
Другое предложение касается независимой оценки таргетированной рекламы в Facebook на предмет фактического и потенциального влияния на соблюдение прав человека. В последнем пункте списка речь идет об оценке деятельности комитета по аудиту Meta по надзору за рисками компании в сфере общественных интересов и безопасности.
В октябре 2021 г. ряд мировых СМИ опубликовал серию материалов о внутренних проблемах Facebook, основанных на утекших документах компании. Документы, объединенные в архив под названием The Facebook Papers, предоставила журналистам Фрэнсис Хоген, на протяжении двух лет занимавшая там должность продакт-менеджера. В частности, она заявляла, что Facebook негативно влияет на детей и молодежь, причиняет ущерб демократии, способствует поляризации общества и вводит инвесторов в заблуждение, поскольку публичные заявления компании якобы не соответствуют ее реальным действиям.
Из опубликованных при помощи Хоген данных следует, что в руководстве компании знали о проблеме радикализации пользователей и продвижении фейков и теорий заговора, а также смягчали правила модерации контента для популярных пользователей и политиков, чтобы избежать негативной реакции. Кроме того, внутренние документы показывают, что соцсеть удаляет менее 5% высказываний, разжигающих ненависть (Цукерберг в 2020 г. называл цифру 94%), а недостаток модераторов способствовал распространению ненавистнической риторики и контента с террористическим содержанием в некоторых странах с нестабильной политической обстановкой, включая Афганистан и Мьянму. Сам Цукерберг назвал обвинения клеветой.
Прокуратура штата Огайо в ноябре подала иск против Meta от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата. Претензии были оценены в $100 млрд — именно такую сумму, по собственным словам, потеряли инвесторы после того, как акции компании упали на фоне сообщений и недобросовестной политике руководства.