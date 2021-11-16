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Прокуратура Огайо подала иск к Meta на $100 млрд

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Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Meta Inc. (ранее Facebook) на $100 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Иск был подан прокурором штата от имени работников пенсионной системы штата и других инвесторов Meta.

Основатель компании Марк Цукерберг и другие сотрудники делали ложные заявления о безопасности продуктов Meta. Когда это выяснилось, стоимость акций Facebook снизилась, из-за чего инвесторы потеряли более $100 млрд. Теперь истцы требуют возместить этот ущерб и принять меры, чтобы компания больше не вводила своих инвесторов в заблуждение.

«Facebook утверждал, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но в действительности он ради собственной выгоды плодил страдания и разобщал пользователей», — заявил изданию генеральный прокурор Огайо Дейв Йотс. Представитель Meta в своем заявлении назвал иск «необоснованным» и сказал, что компания будет «энергично защищаться».

28 октября создатель Facebook Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. По его словам, новый бренд будет акцентироваться на метавселенной, в которой человек откажется от экранов и будет ощущать «эффект присутствия в виртуальной реальности». Названия приложений, которые принадлежат компании, на этом этапе меняться не будут.

Ранее по теме: Стоит ли доверять метавселенной Цукерберга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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