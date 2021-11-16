Прокуратура Огайо подала иск к Meta на $100 млрд
Основатель компании Марк Цукерберг и другие сотрудники делали ложные заявления о безопасности продуктов Meta. Когда это выяснилось, стоимость акций Facebook снизилась, из-за чего инвесторы потеряли более $100 млрд. Теперь истцы требуют возместить этот ущерб и принять меры, чтобы компания больше не вводила своих инвесторов в заблуждение.
«Facebook утверждал, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но в действительности он ради собственной выгоды плодил страдания и разобщал пользователей», — заявил изданию генеральный прокурор Огайо Дейв Йотс. Представитель Meta в своем заявлении назвал иск «необоснованным» и сказал, что компания будет «энергично защищаться».
28 октября создатель Facebook Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. По его словам, новый бренд будет акцентироваться на метавселенной, в которой человек откажется от экранов и будет ощущать «эффект присутствия в виртуальной реальности». Названия приложений, которые принадлежат компании, на этом этапе меняться не будут.