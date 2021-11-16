Прокуратура Огайо подала иск к Meta на $100 млрд

28 октября создатель Facebook Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. По его словам, новый бренд будет акцентироваться на метавселенной, в которой человек откажется от экранов и будет ощущать «эффект присутствия в виртуальной реальности». Названия приложений, которые принадлежат компании, на этом этапе меняться не будут.