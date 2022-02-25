Росавиация предупредила о праве ответить на санкции против «Аэрофлота»
Власти России имеют право зеркально ответить на санкции в отношении «Аэрофлота», введенные Великобританией, говорится на сайте Росавиации. Ранее ограничения были введены из-за начала спецоперации России в Донбассе.
«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний», — сообщило ведомство.
В Росавиации отметили, что из-за санкций 25 февраля отменен один рейс «Аэрофлота». В этот же день авиакомпании Великобритании запланировали 70 транзитных рейсов через воздушное пространство России и два рейса по маршруту Лондон-Москва. Росавиация направила авиационным властям Британии уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении.
24 февраля Великобритания ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов банка ВТБ, а также запрет на посадку самолетов «Аэрофлота» на территории страны. Помимо этого Великобритания запрещает экспорт в Россию технологий двойного назначения.
Утром 25 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины. В Украине объявлено военное положение.