«Коммерсантъ»: ритейлеры начали поднимать цены на бытовую технику

В «М.Видео - Эльдорадо» изданию сообщили, что спрос на технику растет на фоне гендерных праздников в феврале и марте, но допустили, что он продолжится из-за нестабильной ситуации, связанной с пандемией. В МТС отметили, что следят за ситуацией на рынке и сохраняют цены на прежнем уровне. В Ozon добавили, что у компании достаточно запасов на складах. Ритейлер отметил повышенный спрос на смартфоны iPhone и Xiaomi и часы Apple Watch.