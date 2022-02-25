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«Коммерсантъ»: ритейлеры начали поднимать цены на бытовую технику

Ведомости

Часть ритейлеров начала поднимать цены на электронику и бытовую технику на фоне резкого снижения курса рубля, сеть DNS подняла цены на 30% и закрыла продажи юрлицам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пользователи соцсетей опубликовали фото объявлений в магазинах сети о том, что цены неактуальны и их нужно уточнять у продавцов. В DNS не ответили на запрос издания.

По словам источника в одном из онлайн-ритейлеров, часть поставщиков электроники уведомила сети об ограничениях поставок и пересмотре цен. В ближайшие дни цены могут вырасти на 10-30%, отметил он. Собеседник издания в одном из операторов связи отметил, что компании ожидают всплеска продаж в ближайшие дни.

В «М.Видео - Эльдорадо» изданию сообщили, что спрос на технику растет на фоне гендерных праздников в феврале и марте, но допустили, что он продолжится из-за нестабильной ситуации, связанной с пандемией. В МТС отметили, что следят за ситуацией на рынке и сохраняют цены на прежнем уровне. В Ozon добавили, что у компании достаточно запасов на складах. Ритейлер отметил повышенный спрос на смартфоны iPhone и Xiaomi и часы Apple Watch.

Старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности «Связного» Алексей Вуколов заявил, что изменение курса валюты не может не отразиться на ценах, но ритейлеры будут оценивать все изменения на рынке. В «Мегафоне», «Вымпелкоме», «Марвел-дистрибуции», «Мерлионе» отказались от комментариев, в «Ситилинке» не ответили на запрос издания.

Собеседник издания в крупном ритейлере признал значимость 23 февраля и 8 марта, но для другого аспекта: компании к таким датам всегда создают значительные запасы товаров. По его мнению, DNS «решила разгрузить склады, создавая искусственную панику».

Аналитики спрогнозировали рост цен на технику из новых поставок примерно на треть от нынешних цен. Дальнейшее подорожание электроники будет зависеть от санкций, отметили они.

Накануне днем доллар стоил 83,8 руб., евро – 94,2 руб., хотя еще утром американская валюта торговалась выше 86 руб./$ впервые с января 2016 г., евро стоил 99,99 руб. впервые с декабря 2014 г. Но ближе к вечеру доллар вновь стал дорожать и стоить 87,4 руб., а евро – 97 руб. Этому предшествовало объявление утром 25 февраля президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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