WSJ: Илона Маска и его брата заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ведет расследование в отношении главы Tesla Илона Маска и его брата Кимбала, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, братья Маск подозреваются в инсайдерской торговле акциями производителя электрокаров.
Расследование началось в прошлом году после того, как Кимбал Маск 5 ноября продал 88 000 акций Tesla на сумму $108 млн. Это произошло за день до того, как его старший брат провел опрос в Twitter о том, нужно ли ему продать 10% своего пакета акций компании. Большинство пользователей проголосовали «за» (отмечалось, что Маск должен был это сделать, чтобы заплатить налоги на прибыль от опционов Tesla). Бумаги компании после этого резко подешевели.
Кимбал Маск не знал об опросе до того, как тот состоялся, заявил Илон Маск в комментарии Financial Times. Он добавил, что его юристы были в курсе опроса.
Ранее в феврале бизнесмен через своего адвоката обвинил SEC в преднамеренной утечке информации о своем расследовании. Tesla и Маск также обвинили SEC в преследовании. Они пожаловались на «бесконечное» и «безжалостное» расследование со стороны регулятора, которое Маск связал с его критикой в адрес правительства.
Комиссия отвергла обвинения, заявив, что ее взаимодействие с Tesla и Маском соответствует соглашению 2018 г. Оно было подписано в ходе расследования регулятором ряда заявлений Маска в соцсетях относительно компании Tesla. По мнению SEC, Маск ввел инвесторов в заблуждение, написав твит о том, что Tesla может стать частной компанией. Согласно соглашению, заключенному по итогам расследования, Tesla должна была согласовывать некоторые публичные коммуникации Маска, которые считаются существенными для акционеров.
В феврале Tesla сообщила, что 16 ноября, 10 дней спустя Twitter-опроса Маска, SEC направила компании повестку в суд, рассчитывая получить информацию о процессах управления Tesla и соблюдении договоренностей с регулятором. По данным Bloomberg, речь шла о соглашении 2018 г.