WSJ: Илона Маска и его брата заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla

Расследование началось в прошлом году после того, как Кимбал Маск 5 ноября продал 88 000 акций Tesla на сумму $108 млн. Это произошло за день до того, как его старший брат провел опрос в Twitter о том, нужно ли ему продать 10% своего пакета акций компании. Большинство пользователей проголосовали «за» (отмечалось, что Маск должен был это сделать, чтобы заплатить налоги на прибыль от опционов Tesla). Бумаги компании после этого резко подешевели.