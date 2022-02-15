Илон Маск отдал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд

Научный сотрудник Института политических исследований и специалист по налоговой политике Боб Лорд предположил в беседе с агентством, что благодаря этому пожертвованию Маск получит значительные налоговые выгоды. В частности, он сэкономит от 40 до 50% от налога на $5,7 млрд в зависимости от того, удастся ли ему воспользоваться вычетом по доходу в Калифорнии и избежать налога на прибыль, который нужно заплатить при продаже акций, отметил он. Акции, пожертвованные на благотворительность, не облагаются налогом на прирост капитала.