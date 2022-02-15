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Илон Маск отдал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд

Ведомости

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск в ноябре 2021 г. пожертвовал на благотворительность акции компании на сумму примерно $5,7 млрд, следует из материалов Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

С 19 по 29 ноября Маск пожертвовал в общей сложности 5,044 млн акций неназванной организации. Общая стоимость акций, исходя из котировок Tesla на тот момент, составила $5,74 млрд, подсчитали в Reuters.

Научный сотрудник Института политических исследований и специалист по налоговой политике Боб Лорд предположил в беседе с агентством, что благодаря этому пожертвованию Маск получит значительные налоговые выгоды. В частности, он сэкономит от 40 до 50% от налога на $5,7 млрд в зависимости от того, удастся ли ему воспользоваться вычетом по доходу в Калифорнии и избежать налога на прибыль, который нужно заплатить при продаже акций, отметил он. Акции, пожертвованные на благотворительность, не облагаются налогом на прирост капитала.

В последние два месяца прошлого года предприниматель продал бумаги Tesla на сумму около $16,4 млрд. Он также исполнил опционы на покупку 22,9 млн опционов акций. Бизнесмен сообщал, что в 2021 г. ему придется заплатить больше $11 млрд налогов.

Незадолго до пожертвования акций, в октябре 2021 г., Маск пообещал продать акции компании на $6 млрд и выделить эти средства Всемирной продовольственной программе, если представители ООН объяснят ему, как эта сумма поможет решить проблему голода в мире. Это произошло после того, как исполнительный директор программы Дэвид Бизли заявил, что $6 млрд помогут спасти 42 млн человек, находящихся на грани голодной смерти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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