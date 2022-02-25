Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России

Ранее сегодня в Росавиации отметили, что из-за санкций, наложенных 25 февраля, был отменен один рейс «Аэрофлота». В этот же день авиакомпании Великобритании запланировали 70 транзитных рейсов через воздушное пространство России и два рейса по маршруту Лондон — Москва. 24 февраля Великобритания ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов банка ВТБ, а также запрет на посадку самолетов «Аэрофлота» на территории страны. Помимо этого Великобритания запрещает экспорт в Россию технологий двойного назначения.