Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России
«Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией, или зарегистрированных в Великобритании», — сообщила пресс-служба ведомства.
В Росавиации также подчеркнули, что направили в Лондон предложение провести соответствующие консультации, однако получили отрицательный ответ. «Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», — говорится в заявлении.
Ранее сегодня в Росавиации отметили, что из-за санкций, наложенных 25 февраля, был отменен один рейс «Аэрофлота». В этот же день авиакомпании Великобритании запланировали 70 транзитных рейсов через воздушное пространство России и два рейса по маршруту Лондон — Москва. 24 февраля Великобритания ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов банка ВТБ, а также запрет на посадку самолетов «Аэрофлота» на территории страны. Помимо этого Великобритания запрещает экспорт в Россию технологий двойного назначения.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины. В стране введено военное положение.