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Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России

Ведомости

Росавиация запретила британским самолетам входить в воздушное пространство России, передает пресс-служба ведомства. Это стало ответной мерой на санкции, введенные правительством королевства против авиакомпании «Аэрофлот». Ограничение вступило в силу с 11:00 мск 25 февраля.

«Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией, или зарегистрированных в Великобритании», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Росавиации также подчеркнули, что направили в Лондон предложение провести соответствующие консультации, однако получили отрицательный ответ. «Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», — говорится в заявлении.

Ранее сегодня в Росавиации отметили, что из-за санкций, наложенных 25 февраля, был отменен один рейс «Аэрофлота». В этот же день авиакомпании Великобритании запланировали 70 транзитных рейсов через воздушное пространство России и два рейса по маршруту Лондон — Москва. 24 февраля Великобритания ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов банка ВТБ, а также запрет на посадку самолетов «Аэрофлота» на территории страны. Помимо этого Великобритания запрещает экспорт в Россию технологий двойного назначения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины. В стране введено военное положение.

Ранее по теме: Как операция на Украине повлияет на транспорт в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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