«Манчестер юнайтед» отказался от сотрудничества с «Аэрофлотом»
«В свете событий на Украине мы приняли решение прекратить спонсорские отношения с «Аэрофлотом». Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру в данном вопросе и выражаем сочувствие пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Великобритания ввела санкции, которые подразумевают заморозку активов банка ВТБ, а также запрет на посадку самолетов «Аэрофлота» на территории страны. В ответ на это Росавиация запретила британским самолетам входить в воздушное пространство России. В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято после получения отрицательного ответа Лондона на предложение провести соответствующие консультации.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. Минобороны ранее сообщило об установлении контроля над территорией Чернобыльской ГЭС, уничтожении военной инфраструктуры и вооружений ВСУ. В министерстве добавили, что около 150 украинских солдат сложили оружие и сдались, по окончании боевых действий их отпустят домой. После начала операции США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели новые антироссийские санкции.