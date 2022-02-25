Московский завод Renault на неделю приостановит работу из-за проблем с логистикой
Московский завод французского автомобильного концерна Renault приостановит работу с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками комплектующих, сообщил «Ведомостям» его представитель.
«Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов», — сообщили в компании.
Несмотря на то что Renault является «лидером локализации» среди иностранных автопроизводителей, в производстве «есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран», отметил представитель.
На московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Arkana, Kaptur и Duster, а также Nissan Terrano.
Ранее сегодня «Ведомости» сообщили, что мировые автоконцерны начинают отказываться от поставок автомобилей в Россию. В частности, такое письмо автодилерам направил немецкий Audi. Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (GM, продает автомобили Chevrolet в России), рассказали «Ведомостям» источники в лизинговых компаниях. Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen (VW), его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили», чешской Skoda (принадлежит Volkswagen), британской Land Rover и немецкой Porsche.
Автомобильные концерны начали отказываться от поставок машин в Россию на фоне военного конфликта на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Минобороны ранее сообщило об установлении контроля над территорией Чернобыльской ГЭС, уничтожении военной инфраструктуры и вооружений ВСУ. В министерстве добавили, что около 150 украинских солдат сложили оружие и сдались, по окончании боевых действий их отпустят домой. После начала операции США, Великобритания, ЕС и некоторые их союзники ввели санкции против российских госкомпаний, бизнесменов, чиновников и банков.