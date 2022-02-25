Московский завод Renault на неделю приостановит работу из-за проблем с логистикой

Автомобильные концерны начали отказываться от поставок машин в Россию на фоне военного конфликта на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Минобороны ранее сообщило об установлении контроля над территорией Чернобыльской ГЭС, уничтожении военной инфраструктуры и вооружений ВСУ. В министерстве добавили, что около 150 украинских солдат сложили оружие и сдались, по окончании боевых действий их отпустят домой. После начала операции США, Великобритания, ЕС и некоторые их союзники ввели санкции против российских госкомпаний, бизнесменов, чиновников и банков.