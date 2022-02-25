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S7 отменила все рейсы в Европу до середины марта

Ведомости

S7 первой среди российских авиакомпаний решила отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. Об этом говорится в Telegram-канале авиакомпании.

«В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж», — отмечается в заявлении.

В авиакомпании также подчеркнули, что продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета, сообщили в авиакомпании.

Ранее сегодня правительство Польши объявило о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Решение вступит в силу 26 февраля в 02:00 мск. Решение о закрытии воздушного пространства еще одной страны ЕС — Чехии — для российских самолетов будет принято сегодня, заявил премьер страны Петр Фиала.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. До этого с просьбой об оказании военной помощи к России обратили ДНР и ЛНР.

Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Европейского союза с требованием установить бесполетную зону над территорией его страны в связи с началом российской военной операции.

Ранее по теме: Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских самолетов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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