S7 отменила все рейсы в Европу до середины марта
S7 первой среди российских авиакомпаний решила отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами. Об этом говорится в Telegram-канале авиакомпании.
«В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж», — отмечается в заявлении.
В авиакомпании также подчеркнули, что продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета, сообщили в авиакомпании.
Ранее сегодня правительство Польши объявило о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Решение вступит в силу 26 февраля в 02:00 мск. Решение о закрытии воздушного пространства еще одной страны ЕС — Чехии — для российских самолетов будет принято сегодня, заявил премьер страны Петр Фиала.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. До этого с просьбой об оказании военной помощи к России обратили ДНР и ЛНР.
Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Европейского союза с требованием установить бесполетную зону над территорией его страны в связи с началом российской военной операции.